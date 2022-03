Box / Patru pugiliste de la CSM Craiova au luat medalii la Cupa României

La Bucureşti, în complexul sportiv „Lia Manoliu“, a avut loc Cupa României la feminin la toate categoriile, cadete, junioare, tineret şi senioare. Nu mai puţin de 217 sportivi şi 43 de antrenori au participat, de la 37 de cluburi, iar CSM Craiova s-a prezentat cu 10 fete. Patru dintre acestea au performat şi au obţinut, pe rând, câte o medalie de bronz.

Altfel zis, Ingrid Rădulescu (junioare) a fost medaliată la categoria 75 kg, Maria Alexandra Mihart (tineret), la 57 kg, Georgiana Pinoiu (senioare), la 70 kg şi Daniela Ionescu (senioare), la 81 kg.

Antrenorul pugilistelor de la CSM Craiova, Constantin Cucu, s-a arătat mulţumit de rezultatele obţinute la Cupa României şi a mărturisit că are aşteptări şi de la băieţi, la finalul lunii martie.

„Sunt mult mai mulţumit de rezultatele obţinute în acest an, pentru că în 2021, la aceeaşi competiţie, am câştigat doar două medalii. Cel mai mult ne interesează rezultatele din campionat, dar mai este până atunci. Anul precedent am luat 8 medalii la Năvodari şi sper ca şi de această dată să repet aceeaşi performanţă cel puţin. Următoarea competiţie va fi Cupa României de seniori, în jurul datei de 22 martie. Turneul se va desfăşura la Piatra Neamţ şi mergem cu speranţe şi acolo“, a spus Constantin Cucu.

