Box / Procentaj maxim! SCM Craiova a obţinut opt medalii din opt la Cupa României

SCM Craiova se pare că a dat o lovitură senzaţională săptămâna trecută, cu fetele de la secţia de box. Clubul din Bănie a participat în perioada 1-6 martie la Cupa României, de la Bucureşti (Complexul „Lia Manoliu“), iar sub îndrumarea lui Ion Dragomir şi a Dorei Mustăţea, cele opt fete prezente în competiţie au reuşit să obţină câte o medalie de fiecare, ceea ce reprezintă un real succes atât personal, cât şi pentru SCM.

Altfel zis, în vitrina clubului se regăsesc, acum, două medalii de aur, una de argint şi cinci de bronz. Eugenia Anghel a luat o nouă medalie de aur la categoria 50 kg Senioare şi este, pentru a şasea oară consecutiv, câştigătoare a Cupei României. De asemenea, aur a obţinut şi Silvia Meltzer, la categoria 46 kg Junioare. Aceasta a mai bifat şi bronzul acum două săptămâni, la un turneu internaţional important, Braşov Open. Cu medalia de argint se poate lăuda Carla Broncea, cea care a boxat excelent la categoria 54 kg Junioare.

Medaliile de bronz au fost obţinute de către Mădălina Nicolae (50 kg Senioare), Angelica Broncea (60 kg Senioare), Elena Pantelică (81 kg Senioare), Denisa Oniciu (+81 kg Senioare) şi Ana Maria Rotaru (64 kg Cadete).

Ion Dragomir: „Satisfacţia de la final este una imensă“

Ion Dragomir, unul dintre antrenorii fetelor medaliate de la SCM Craiova, a povestit pentru GdS cum a decurs competiţia de la Bucureşti, dar şi cât de fericit este pentru rezultatele finale. De asemenea, acesta s-a arătat impresionat de faptul că multe dintre elevele sale s-au autodepăşit.

„Am participat în perioada 1-6 martie la Cupa României cu opt fete. Numărul total de sportivi prezenţi la Bucureşti a fost de 277, iar noi am reuşit să luăm opt medalii. Practic, fiecare fată care a reprezentat SCM Craiova a fost medaliată. Au fost meciuri maraton, unele gale se încheiau după 00.00 noaptea. Toate fetele au fost pregătite de mine şi de către Dora Mustăţea, iar satisfacţia de la final este una imensă. Am avut emoţii, dar era normal, pentru că suntem antrenori, iar fiecare sportiv participă cu gândul de a câştiga ceva.

Unele fete chiar s-au autodepăşit, ceea ce înseamnă mult pentru boxul craiovean. Pot spune că una dintre sportive a pierdut în faţa triplei campioane naţionale de junioare cu decizia 3-2. Deci a fost aproape de o uriaşă surpriză. Prin rezultatele acestea l-am făcut fericit şi pe domnul director şi pe cei din conducerea clubului, dar şi întregul oraş Craiova până la urmă“, a declarat Ion Dragomir, pentru GdS.

Fără timp de respiro pentru Eugenia Anghel

Eugenia Anghel nu are timp de respiro, pentru că deja se află în Spania, la un turneu internaţional. Aceasta se află într-o formă de vis după al şaselea triumf consecutiv la Cupa României, iar Ion Dragomir şi Dora Mustăţea îi ţin pumnii şi în Spania.

„Eugenia Anghel a rămas în pregătire cu lotul naţional şi tocmai ce a plecat în Spania, unde urmează să participe la un turneu internaţional extrem de important. Marţi sau miercuri va urca în ring şi o luăm de la capăt cu emoţiile. Acolo vor participa, în total, patru fete din România, cele mai exponenţiale, iar Eugenia este una dintre ele. Prezenţa ei acolo este pe merit. Tocmai a bifat cel de-al şaselea an consecutiv când câştigă medalia de aur la Cupa României şi este într-o formă bună, ascendentă. Antrenorii lotului naţional speră şi cred că va face o figură foarte frumoasă la acest turneu, dar şi la cele care vor urma. Vor conta enorm Campionatele Mondiale care se vor ţine la Istanbul, din luna mai“, a completat unul dintre antrenorii fetelor de la SCM Craiova.

Dora Mustăţea: „Am trăit la maximum de pe margine“

Dora Mustăţea a mărturisit că emoţiile au fost extrem de mari de pe margine şi că se bucură sincer de toate reuşitele elevelor sale.

„Sunt extrem de mândră de fetele noastre şi de ceea ce au reuşit la Bucureşti, la Cupa României. Foarte multe dintre ele ne-au depăşit aşteptările şi ne bucurăm că de la zi la zi valoarea lor creşte. Fericirea noastră este de neimaginat, pentru că merită toate aceste lucruri, mai ales că munca depusă o ştim doar noi şi este una extrem de dificilă. Fetele sunt cuminţi, îşi doreau aceste medalii şi iată că nu e nimic întâmplător.

Noi, de pe margine, am trăit la maximum, cu emoţii, cu toate stările posibile. Am trecut de multe ori de la agonie la extaz, dar la final bucuria a fost în tabăra noastră. Am fost la domnul director în vizită şi este mândru de ceea ce noi, cu toţii, am realizat. Acum, Eugenia Anghel a plecat în Spania, la un turneu, alături de lotul naţional. Înainte a boxat la unul dintre cele mai importante turnee de box, la Sofia, iar după competiţia din Spania va concura la noi în ţară, la centura de aur“, a punctat şi Dora Mustăţea.

