Culturism / Românii au fost la înălţime la Mondialele din Spania. Torcea, fericit!

Delegaţia României de culturism şi fitness s-a întors cu tolba plină de medalii şi de rezultate excelente de la Campionatele Mondiale de la Santa Susana. Bilanţul tricolorilor cuprinde 10 medalii de aur, 3 de argint şi 3 de bronz, 4 locuri IV, 4 locuri V și un loc VI. Asta în condiţiile în care în Spania au concurat peste 1800 de sportivi! De menţionat faptul că România a ocupat locul 2 în clasamentul națiunilor la categoria Masters!

Delegaţia României, condusă de preşedintele FRCF, Gabriel Toncean, a numărat 32 de sportivi, trei antrenori ai lotului, în speţă Costel Torcea, Cristian Firică și Gusti Moldovan, președintele Comisiei de Arbitri, Călin Brehaiță, dar și alți oficiali ai federației.

Costel Torcea: „A fost o competiţie foarte grea, dar tototdată foarte reuşită“

Gazeta de Sud a stat de vorbă cu selecţionerul loturilor României de culturism şi fitness, Costel Torcea. Acesta radia de fericire că munca staff-ului tehnic, administrativ şi nu în ultimul rând a sportivilor a avut rezultate peste aşteptări şi de această dată.

GdS: Iată-vă acasă, după un Mondial reuşit, dar obositor din câte se pare.

Costel Torcea: N-ar trebui să mai vorbim despre oboseală având în vedere rezultatele pe care le-a obţinut echipa României. Sunt rezultate la care, sincer, nu mă aşteptam. Când am aflat că vor fi peste 1800 de participanţi şi peste 160 de ţări am zis „Dumnezeule, ce se va întâmpla cu noi?“. Dar se pare că nouă ne priesc competiţiile astea, cu o concurenţă numeroasă. Am obţinut locul 2 pe naţiuni la Masters şi sunt tare mândru de asta. Bilanţul este extraordinar! Un lucru foarte important de ştiut este că o mare realizare este să intri în finală, în Top 6 Mondial. Un merit foarte mare îl au şi sportivii care au intrat în primii 10, în semifinale, pentru că şi ei punctează pentru echipă. Una peste alta a fost o competiţie foarte grea, dar tototdată foarte reuşită.

GdS: Aceste rezultate au făcut o mare risipă de energie.

Costel Torcea: Rezultatele acestea se datorează foarte mult şi antrenorilor de la cluburile de la care vin sportivii. Eu, ca selecţioner, şi colegii mei, Cristian Firică şi Gusti Moldovan, avem obligaţia să cooptăm sportivii care pot să facă faţă pe plan european şi mondial. Sunt convins că mulţi dintre colegii mei din ţară sunt supăraţi, dar aş vrea să înţeleagă că nu fraternizăm cu nimeni. Încercăm să ne facem treaba foarte bine, încât să aducem rezultate bune ţării noastre. După cum se ştie, antrenorii care au sportivi clasaţi în primii şase sunt foarte motivaţi financiar, comparativ cu noi, antrenorii de lot, dar ăsta este un subiect care nu mă priveşte. Un lucru este cert: implicarea lor este mare în descoperirea acestor sportivi. În opinia mea, cel mai mare merit în reuşitele fiecărui sportiv îl are familia acestuia. Sunt convins că dacă nu ar avea în spatele lor oameni care să-i înţeleagă nu ar putea să concureze şi să obţină rezultate la cel mai înalt nivel.

„Micuţul nostru club s-a autodepăşit din nou“

GdS: Ce a reuşit de această dată clubul Gladiator Gym Craiova, pe care-l conduceţi?

Costel Torcea: Micuţul nostru club s-a autodepăşit din nou. Din 6 sportivi am obţinut 3 locuri IV şi prin Alexandru Albulescu două medalii de aur (Master Games Classic Bodybuilding 40-44 ani), lucru la care nu mă aşteptam. Sportivii care reprezintă Gladiator Gym au înţeles perfect ce trebuie să facă la nivelul lotului naţional. Sunt foarte bucuros că ei sunt un exemplu pentru ceilalţi componenţi ai lotului. Să nu se creadă ca dacă sunt sportivii mei îi favorizez cu ceva. Exclus aşa ceva! Mai degrabă am fost mai sever cu sportivii mei decât cu ceilalţi.

Florentin Corbeanu a luat locul 4 la Men’s Physique peste 50 ani. Este un rezultat extraordinar pentru perioada lui de pregătire, pentru vârsta lui, venind şi din poziţia de vicecampion european. Dorian Armaş, care este din Caransebeş, la fel, şi este la prima competiţie de asemenea nivel. S-a prezentat într-o formă impecabilă şi şi-a meritat pe deplin locul la Master’s Classic Physique. Maria Sava, anul acesta, din poziţia de vicecampioană mondială la Senioare Women’s Bikini 158 cm, din nefericire a picat pe 4. Dar, atenţie, a avut 34 sau 36 de sportive în categorie. Au fost câteva categorii extraordinar de grele, cu un număr foarte mare de participanţi.

Clubul a mai fost reprezentat de Francisc Andraşoni, de la Arad (Master Men’s Bodybuilding 50-54 ani, +80kg). S-a prezentat foarte bine, dar nu a fost anul lui, cu toate că în primăvară a ieşit vicecampion european. Simona Enica este o nou venită la un concurs de asemenea nivel, cu un potenţial extraordinar. Îmi asum oarecum nereuşita ei, pentru că nu am studiat suficient de bine forma fizică pe care a avut-o. Cred că pe viitor îi voi schimba disciplina şi vom auzi cu toţii de performanţele ei viitoare. Delia Legian (Senioare Women’s Bodyfitness 158 cm), de la Alba Iulia, a avut şi ea parte de o concurenţă acerbă şi mai trebuie să fie şi sportvi care pierd şi a fost şi cazul ei. Cam asta a însemnat Gladiator Gym la Mondiale şi meritul este al sportivilor, pentru că investesc proprii bani în pregătire.

GdS: Aţi avut susţinători din Craiova şi de această dată.

Costel Torcea: De fiecare dată s-a găsit cineva care să aibă grijă de gladiatorii noştri. Acum a fost domnul Asan Adrian, care şi-a manifestat dorinţa să fie alături de noi, la fel şi domnul Adrian Dragomir. Ne este ruşine să bătem la uşile oamenilor care ar putea să ajute sportul, dar mergem înainte şi sunt convins că rezultatele vor veni ca şi în anii trecuţi.

„Suntem acolo unde se învârte magiunul, cum se spune“

GdS: Cum a fost organizarea?

Costel Torcea: A fost o organizare ireproşabilă la Santa Susana, aşa cum o fac spaniolii de foarte mulţi ani. Am avut o primire foarte bună din partea tuturor, deci se pare că suntem acolo unde se învârte magiunul, cum se spune. Dar asta datorită rezultatelor bune pe care le-am obţinut şi al implicării noastre. Vreau să mai spun că am fost singura echipă din lume care ne-am deplasat impecabil din punct de vedere vestimentar. Acest fapt a fost remarcat şi apreciat de oficialii multor ţări foarte puternice economic la nivel mondial. Sunt convins că lucrurile vor merge spre bine, la cât de implicat este preşedintele nostru, Gabriel Toncean. Acesta chiar merită tot respectul din partea noastră, a tuturor! A făcut un bici care pocneşte foarte bine din acel culturism de care lumea abia mai ştia. Nu ne băga nimeni în seamă la nivel european, balcanic şi nu mai vorbim de mondial. Acum am reuşit să fim locul 2 la un Campionat Mondial pe echipe, apoi Gabriel Toncean a fost inclus în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Mondiale, care este format de un număr mic de membri. Ce să mai zic? Să-i dea Dumnenezeu sănătate şi să nu plece în altă parte. Ne merge bine cu dumnealui, dar şi cu membrii Biroului Federal.

GdS: Este ultima competiţie din an?

Costel Torcea: Vine o pauză, dar nu foarte mare, având în vedere că în luna ianuarie preşedintele federaţiei ne-a anunţat că vom avea un cantonament la Sângeorgiu de Mureş. Nouă, în sport, pauzele nu ne fac bine. Începem pregătirea pentru Campionatele Europene care vor fi în luna mai. Apoi, anul viitor, Federaţia Română de Culturism şi Fitness va organiza Campionatul Mondial de Seniori şi Masters în România, la Cluj, care va alinia foarte mulţi sportivi. Va trebui să ne încărcăm bateriile din mers, ca să putem să selecţionăm cei mai buni sportivi.

