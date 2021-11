Trei meciuri în şapte zile pentru handbaliştii Craiovei! Primul hop, acasă cu Tg. Jiu!

În acest weekend începe returul în Divizia A la handbal masculin! Universitatea Craiova, angrenată în Seria C, va avea un start extrem de complicat, cu trei meciuri în şapte zile. Primul este programat sâmbătă, 13 noiembrie, cu CSU Contantin Brâncuşi Tg. Jiu, una dintre formaţiile pe care alb-albaştrii au tot învins-o în ultimii ani. Duelul din sala „Ion Constantinescu“ este programat la ora 12.00 şi contează pentru etapa a 8-a.

La patru zile distanţă, mai exact miercuri, Universitatea va avea un meci de care pe care tot pe teren propriu, cu Reşiţa, o echipă tare din serie, cu gânduri de promovare. Victoria este obligatorie pentru băieţii lui Cătălin Popescu, în ideea îndeplinirii obiectivului (locul 2 la final de campionat). Mai mult de atât, oltenii îşi doresc şi revanşa după eşecul usturător din tur, 48-31 în favoarea Reşiţei. La finele săptămânii viitoare, alb-albaştrii se vor deplasa la Sânnicolau, pentru un nou duel de foc, posibil decisiv pentru locurile 2-3.

Popescu: „Tg. Jiu are un complex cu noi şi sperăm să rămână cu el“

Cătălin Popescu, antrenorul Craiovei, a prefaţat pentru GdS cele trei partide pe care echipa sa le va desfăşura în următoarea săptămână. Acesta pune mare preţ pe o victorie cu Reşiţa, miercuri, dar nu neglijează absolut deloc celelalte adversare.

„După patru zile de pauză am reluat antrenamentele. Băieţii sunt bine, doar Mihai Păun mai trebuie să mai stea puţin pe bară. Am tot lotul la dispoziţie acum, iar acest lucru mă bucură. Primul meci din această serie îl vom disputa acasă, cu Tg. Jiu. Va fi un duel care nu ar trebui să ne pună probleme, mai ales că ei se află şi într-o situaţie mai dificilă, fiind şi pe ultimul loc în clasament. Oricum, meciurile între olteni au fost mereu disputate, indiferent de locul în care s-au desfăşurat. Din fericire, în ultimii patru-cinci ani am câştigat de fiecare dată şi sper să nu ieşim din tipar. Ei au un complex cu noi şi sperăm să rămână cu el. Apoi, va urma cel mai important meci, cel cu Reşiţa, pe care trebuie să-l câştigăm fără doar şi poate. Băieţii ştiu foarte bine programul, ştiu cât de importante sunt toate jocurile. Chiar dacă ne vom impune, avantajul rămâne în dreptul lor, pentru că mi-e greu să cred că vom învinge la o diferenţă mai mare decât am cedat noi în tur. Aşa că noi ar trebui să continuăm fără paşi greşiţi. Ei s-ar mai putea încurca. Au acasă cu Oradea, cu SCM Timişoara, Sânnicolau, deci nu au victoriile asigurate“, a declarat Cătălin Popescu.

Fără spectatori la Sânnicolau, un atu pentru alb-albaştri

„Ultimul, dar nu cel din urmă, va fi meciul cu Sânnicolau Mare, în deplasare, şi pot spune, spre satisfacţia mea, că vom juca tot fără spectatori. Acolo mereu s-a pus presiune mare pe arbitri, au fost probleme şi mici încăierări, aşa că avem un mic avantaj acum. Îmi doresc să rulez lotul de fiecare dată, să îi pot utiliza chiar şi pe cei care nu au experienţă. Doar aşa se pot forma, nu doar prin antrenamente. Este foarte important ca fiecare sportiv să aibă meciuri în picioare, pentru ca apoi să ştiu că mă pot baza pe ei în următoarele partide oficiale“, a mai spus antrenorul.

Cătălin Popescu ne-a anunţat şi despre venirea unui nou sportiv la echipă.

„Avem şi un sportiv nou, pe Ionuţ Ciobanu. Îl urmăream de mai mult timp pe acesta, iar acum ni s-a alăturat. Este un inter stânga de 21 de ani, la 1.92 înălţime şi deja îl putem utiliza, a ieşit totul perfect la vizita medicală“, a anunţat Cătă Popescu.

Radu Guşatu: „Ne dorim maximum de puncte“

Unul dintre jucătorii de bază ai Universităţii Craiova şi din acest sezon, Radu Guşatu, consideră că cei de la Tg. Jiu nu le vor pune probleme sâmbătă, dar recunoaşte că partidele cu Reşiţa şi Sânnicolau vor fi de care pe care.

„Avem trei meciuri grele într-o singură săptămână pe care trebuie să le tratăm cu maximă seriozitate. Jucăm acum cu Tg. Jiu, o echipă pe care am învins-o mereu, dar care niciodată nu s-a dat la o parte. Individual suntem mai valoroşi, dar contează mult jocul nostru de echipă. Cred că nu vom avea nicio problemă la acest joc. Va fi complicat şi din punct de vedere fizic să facem faţă la trei meciuri în şapte zile, ştim asta de anul trecut, când am disputat patru partide în tot atâtea zile.

Din aceste meciuri ne dorim maximum de puncte pentru a reintra în obiectiv. Şi Reşiţa, dar şi Sânnicolau sunt contracandidate directe la promovare şi contează enorm rezultatele din aceste jocuri. Dacă ne vom impune în toate partidele din săptămâna ce urmează, mai mult ca sigur vom avea asigurat locul al doilea“, a punctat Radu Guşatu.

