Record de medalii pentru Centura Neagră Craiova la Europenele din Serbia

În perioada 28 – 31 octombrie 2021 a avut loc la Belgrad (Serbia), Campionatul European de Karate Tradiţional pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori, dar şi Cupa Europeană pentru Copii. Clubul Sportiv Centura Neagră a participat cu un lot de 31 de sportivi, ce au reprezentat România la acestă competiţie.

Rezultatele copiilor pregătiţi de Oana Gîrleşteanu reprezintă o reală performanţă, însumând, în total, un palmares de 61 de medalii (25 aur, 20 argint, 16 bronz) şi 5 clasări pe locul IV. Antrenoarea a acordat un scurt interviu pentru GdS în care a explicat importanţa competiţiei din Serbia, dar şi trăirile pe care le-a avut în timpul desfăşurării acesteia. De asemenea, Oana a mărturisit că este extrem de mândră de tot ceea ce au realizat elevii săi, precum şi de rezultatele obţinute.

Emoţii mari şi pe margine, nu doar în sufletul copiilor

GdS: Din câte am observat pe pagina de fb „Centura Neagră Craiova“, clubul dvs s-a întors cu tolba plină de medalii de la Europeanul din Serbia. Povestiţi-ne cum a fost experienţa şi cât de complicată/complexă a fost competiţia.

Oana Gîrleşteanu: Provocarea pentru acest campionat nu a însemnat doar pregătirea tehnică, fizică şi mentală a sportivilor, ci şi reuşirea menţinerii unui lot de sportivi sănătoşi, apţi pentru a participa la competiţii. Şi când zic sănătoşi, mă refer la contextul pandemic în care ne aflăm, la situaţia critică sanitară ce există de ceva timp în România. Iar în acest context, să protejezi de infectare şi de toate consecintele ei, un lot atat de mare, realmente a fost o provocare şi, în cele din urmă, reuşind acest lucru, o performanţă. Personal, nu voi uita acest campionat niciodată şi nu doar numai datorită acestor aspecte. A fost dificil! La startul competitiei s-au aliniat mai puţine ţari europene decât în anii precedenţi. Chiar şi în aceste condiţii, ţări precum Serbia, Macedonia, Italia, Croaţia, Slovenia au avut loturi cu sportivi bine pregătiţi (îndeosebi la categoriile de sportivi peste 14 ani), care au făcut ca lupta pentru podium să fie strânsă, dificilă, dar cu atât mai mult valoroasă.

GdS: Dvs nu aţi lipsit din Serbia, aţi fost şi de această dată alături de sportivii pe care îi pregătiţi. Cum s-au simţit emoţiile de pe margine şi dacă aţi reuşit să le mai luaţi dvs copiilor din emoţiile unui asemenea concurs?

O.G.: Mi-am dorit foarte mult să particip la Europene în Serbia. Anul trecut nu au existat competiţii. Anul acesta, încă de când a fost anunţat, am hotărât că voi participa în orice condiţii, şi oricât de grele ar fi fost restricţiile. Pentru mine, pentru sportivii mei şi familiile lor, acest European reprezintă o gură de oxigen, o speranţă de reîntoarcere la ceea ce consideram înainte de martie 2020 fiecare dintre noi ca fiind o normalitate. Aveam nevoie de această încarcatură emoţională, nervi intinşi la maxim, emoţii puternice, pentru a putea spera în continuare ca ne vom reveni. Emoţiile pe margine, când îţi intră sportivii pe tatami, sunt de o mie de ori mai mari decât cele pe care le aveam pentru mine atunci când concuram. Câteodată, emoţiile sunt atât de covârşitoare încat nici nu pot privi. Pentru că îi cunosc, ştiu unde pot greşi, le cunosc punctele forte şi slabiciunile.

Muncă şi perseverenţă, „cheia“ succesului

GdS: 61 de medalii nu este deloc de trecut cu vederea. Cum aţi reuşit să vă impuneţi de atâtea ori, mai ales că v-aţi deplasat cu 31 de sportivi? Care este secretul acestor reuşite?

O.G.: Palmaresul cu care ne-am întors reprezintă un record absolut pentru clubul pe care îl conduc. Fiecare dintre cei 31 de sportivi cu care am participat a reuşit, la cel puţin o probă, să fie pe podium! Este un obiectiv atins şi îmi aduce o bucurie imensă. Apoi, mă bucură faptul că am sportivi atât la categoriile de copii, cât şi la cele de sportivi peste 14 ani care au reuşit să obţină şi 7 medalii. Este cazul sportivului Damian Cobîrlău care a obţinut 7 medalii. De asemenea, sportiva Ana Ristoiu a înregistrat un record pentru palmaresul ei sportiv, obţinând patru medalii de aur. De altfel, şi la categoriile de copii am sportivi ce au câte 5 medalii obţinute. Dar şi câte patru sau trei. Secretul? Nu ştiu dacă e secret pentru cineva – muncă, perseverenţă, conştiinciozitate, sprijin, gândire, încredere în forţele proprii. Cred că despre asta e vorba. Bine, şi un pic de noroc!

O antrenoare mai mult decât mândră!

GdS: Dacă la Finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional pentru copii aţi participat cu 13 sportivi, acum, la European, au făcut deplasarea în Serbia nu mai puţin de 31. Care este, cu aproximaţie, vârsta participanţilor din grupul pe care îl reprezentaţi şi cum a fost făcută selecţia pentru European?

O.G.: În Belgrad au fost cele două CE. Asta înseamnă că România a participat cu toate categoriile de copii, de la cei mai mici până la seniori. Selecţia pentru cele două loturi, de copii sub 14 ani şi cadeţi, juniori, tineret şi seniori se face pe baza rezultatelor de la cele două finale de Campionate Naţionale, ce au avut loc în toată ţara. Vor fi selectaţi în lot pentru a reprezenta România sportivii clasaţi pe primele poziţii ale podiumului. Selecţia lotului este mult mai dură decât cea de copii, în sensul că se iau primii doi sportivi clasaţi pe primele două poziţii ale podiumului la probele individuale şi prima echipă clasată pe prima poziţie a podiumului pentru probele de echipă. Clubul nostru a avut sportivi cu vârste începând de la 5 ani,până la 20 de ani (categoria de tineret). Adica nu am avut sportivi la seniori.

GdS: Ce sentimente o trec pe Oana Gîrleşteanu după ce elevii pe care îi pregăteşte săptămână de săptămână impresionează ori de câte ori au ocazia?

O.G.: Sentimentul pe care îl am încă de când am văzut rezultatele este de mândrie, de recunoştinţă profundă pentru încrederea depozitată în mine. Am fost felicitată pentru aceşti copii de atâtea persoane, de colegi, părinţi din ţară, până la oameni străini sau arbitri străini. Este un sentiment unic şi funcţionează ca un combustibil pentru viitor.

GdS: Ce urmează pentru „Centura Neagră Craiova“? Mai aveţi vreo competiţie anul acesta?

O.G.: Am încheiat anul competiţional cu ocazia acestui campionat. Nu ştiu când se va stabili calendarul competiţional pentru anul viitor, pentru că fiecare decident în acest sens este foarte precaut în a lansa o dată, tocmai din cauza imprevizibilului în care trăim. Cotinuăm pregătirea şi aşteptăm cu interes noi provocări!

Rezultate:

Damian Cobîrlău: medalie de aur: kata individual masculin tineret, medalie de aur: kata echipe masculin tineret, medalie de aur: en bu masculin tineret, medalie de aur: en bu mixt tineret, medalie de argint: fuku go masculin tineret, medalie de bronz: kogo kumite masculin tineret, medalie de bronz: kumite echipe masculin;

Răzvan Prenciu: medalie de aur: kata echipe masculin tineret, medalie de aur: en bu masculin tineret, medalie de aur: kumite echipe masculin;

Ana Ristoiu: medalie de aur: kumite individual feminin juniori, medalie de aur: kata echipe feminin juniori, medalie de aur: kumite echipe feminin juniori, medalie de aur: en bu mixt tineret, locul IV: kata individual feminin juniori;

Eduard Alexandru: medalie de aur: kata echipe masculin tineret;

Gabriel Manda: medalie de argint: en bu masculin cadeţi;

Alexandru Călinescu: medalie de argint: en bu masculin cadeţi;

Bianca Georgescu: medalie de aur: kata echipe feminin juniori;

Deya Gârbea: medalie de aur: kata echipe feminin juniori, locul IV: kata individual feminin cadeţi;

Vlad Sanda: medalie de aur: kata individual masculin copii 12-13 ani, medalie de aur: en bu masculin copii 12-13 ani, medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de argint: kihon masculin copii 12-13 ani, medalie de bronz: kumite masculin copii 12-13 ani;

Andrei Dragu: medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de bronz: kihon masculin copii 12-13 ani;

David Staicu: medalie de argint: kata individual masculin copii 12-13 ani, medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

Rebeca Epure: medalie de aur: kata individual feminin copii 12-13 ani, medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de bronz: kumite feminin copii 12-13 ani;

Anastasia Moraru: medalie de aur: kata individual feminin copii 12-13 ani;

Laura Petreanu: medalie de bronz: kata echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de bronz: kumite feminin copii 12-13 ani;

Isabela Şerbănescu: medalie de bronz: kata individual feminin copii 12-13 ani, medalie de bronz: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

Eduard Creţu: medalie de aur: kata individual masculin copii 10-11 ani, medalie de aur: en bu masculin copii 12-13 ani, medalie de argint: kata echipe masculin copii 10-11 ani, medalie de bronz: kihon masculin copii 10-11 ani, medalie de bronz: kumite masculin copii 10-11 ani;

Anca Rădulescu: medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de bronz: kata individual feminin copii 10-11 ani;

Alexia Oae: medalie de bronz: kata individual feminin copii 10-11 ani;

Bianca Şerbănescu: medalie de bronz: kata individual feminin copii 12-13 ani;

Tudor Coandă: medalie de argint: kata echipe masculin copii 10-11 ani;

Octavian Trancă: medalie de argint: kihon masculin copii 8-9 ani, medalie de argint: en bu mixt copii 8-9 ani, medalie de argint: kata echipe masculin copii 10-11 ani;

Zayra Oae: medalie de aur: kata echipe feminin copii 8-9 ani, medalie de argint: en bu mixt copii 8-9 ani;

Adina Sultana: medalie de aur: kata echipe feminin copii 8-9 ani;

Maria Bunescu: medalie de aur: kata echipe feminin copii 8-9 ani;

Eduard Vîlceanu: locul IV: kata echipe masculin copii 8-9 ani;

Cristian Coandă: locul IV: kata echipe masculin copii 8-9 ani;

Patrick Stoian: locul IV: kata echipe masculin copii 8-9 ani;

Ioana Ştiolică: medalie de argint: kihon ippon kumite copii 7 ani, medalie de argint: kata echipe feminin copii 7 ani;

Loredana Ristea: medalie de argint: kata echipe feminin copii 7 ani, medalie de argint: en bu mixt copii 7 ani, medalie de bronz: kihon ippon kumite copii 7 ani, medalie de bronz: kihon kumite copii 7 ani;

Pîrjol Natalia: medalie de argint: kata echipe feminin copii 7 ani;

Băcioiu Denis: medalie de argint: en bu mixt copii 7 ani.

