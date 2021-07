JO / Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș, în semifinale la dublu vâsle

Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au calificat în semifinalele Jocurilor Olimpice la dublu vâsle cu cel mai bun timp. Ele au concurat în seria a doua dintre cele trei programate și au terminat cursa în 6:49.79.

Tot în semifinale s-au calificat și Ionuț Prundeanu și Marian Enache, după ce au încheiat pe locul 3 în serie.

Ancuța Bodnar și Simona Radiș, favorite la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, au avut o primă evoluție încurajatoare. Ele au câștigat de o manieră categorică una dintre cele trei serii la dublu vâsle. Ele au pus o diferență de aproape 8 secunde faţă de Canada, care a venit pe locul 2 în serie, anunţă Prosport.

„Nu am fost chiar singure, am avut și adversare. Doar că am avut un timp mult mai bun decât ele, le-am devansat chiar din prima parte a cursei și am păstrat distanța până în final. Avem primul timp de calificare. Sperăm să demonstrăm aceeași valoare și în semifinală, poate cu un timp și mai bun“, au declarat Ancuța Bodnar și Simona Radiș.

Româncele se luptă pentru medalia de aur în această probă cu echipajele din Olanda și Noua Zeelandă.

Echipajul masculin de dublu vâsle (2x), format din Ioan Prundeanu și Marian Enache, a terminat pe locul 3 în serie și s-au calificat la rândul lor în semifinalele de luni.

„A fost o cursă grea, dar frumoasă. Obiectivul nostru a fost să venim în primii 3, ca să prindem automat semifinala. Altfel, am fi avut o cursă în plus. Am sărit peste recalificări, astfel că avem două zile de relaxare, de antrenamente pentru semifinale”, au declarat sportivii.

