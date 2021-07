David Popovici, noua „stea“ a nataţiei româneşti

Ce mai putem spune după ce David Popovici, un înotător de doar 16 ani, a dat România peste cap în doar câteva zile cu reuşitele sale de la Campionatul European? Rezultatele finale nu sunt doar de lăudat, ci sunt, în special, de apreciat, pentru că munca pe care a depus-o David până în aceste momente de „glorie“ se simte din plin. Şi cum putea să se lanseze mai bine în lumea sportului, dacă nu printr-o asemenea „lovitură“, într-o asemenea competiţie, cum este Campionatul European!

Pe parcursul a câteva zile, David Popovici a stârnit mii şi mii de comentarii atât pe reţelele de socializare, cât şi în mass media, dar, mai mult de atât, a reuşit să readucă în prim plan interesul pentru sportul pe care-l practică. Un interes care, treptat, a dispărut odată cu retragerea din activitate a Cameliei Potec, una dintre cele mai mari sportive din România.

Per total, la Roma, Popovici a luat aproape tot ce se putea. Pe lângă cele trei medalii de aur (probele de 100 de metri liber, 200 de metri liber şi 50 de metri liber), cea de argint (proba de ștafetă 4 X 100 de metri liber) şi noile recorduri pe care le-a dobândit, David a câştigat şi respectul întregii naţiuni, precum şi încrederea că România poate ajunge, din nou, pe culmile succesului.

Acum, următorul obiectiv este finala olimpică, unde, din câte spune cu multă modestie sportivul nostru, se poate întâmpla orice. Aurul olimpic pentru Popovici ar consemna una dintre cele mai mari surprize atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, dar îndeplinirea acestui obiectiv nu este deloc împosibilă. Acum, după tot ce a realizat la Roma, înotătorul român este unul dintre favoriţi la câştigarea celei mai preţioase medalii de la Tokyo, dar, şi în condiţiile acestea, nu simte niciun fel de presiune, ceea ce ar putea fi „cheia“ succesului la competiţia niponă.

„Doar un băiat care înoată repede“

După cum menţionam ceva mai sus, David Popovici s-a întors în România cu trei recorduri și patru medalii. Acesta a fost primit pe aeroport ca un erou, la salonul oficial. Puștiul de 16 ani a dat dovadă de o maturitate exemplară pentru vârsta lui și a explicat simplu ceea ce a realizat, cu o modestie ieşită din comun.

„Aș vrea să mulțumesc Federației, tuturor celor care mă susțin, pentru că sunt o mulțime de oameni și mi-ar lua o veșnicie să-i enumăr pe toți, dar vă mulțumesc tuturor. Mi-am îndeplinit obiectivul, am depășit ceea ce mi-am dorit pentru acest concurs și am câștigat extrem de multă experiență. Acum merg la Tokyo cu același gând, totuși, să pot să fac ce știu eu cel mai bine într-o finală, să mă descurc, să mă obișnuiesc cu o finală olimpică, pentru că vor veni multe, și să încerc să mă distrez cât de mult pot acolo. Pentru că despre asta e vorba, ăsta e spiritul olimpic.

Am auzit imnul național după destul de mult timp, pentru că au fost destul de puține concursuri, chiar de 3 ori l-am auzit, iar de fiecare dată când am urcat pe podium, am vrut să îmi văd steagul acolo cum urcă, să văd toată lumea din tribune stând în picioare. M-am uitat la colegii mei cum stau și mă privesc. A fost foarte tare. Sunt doar un băiat care înoată repede, care are niște antrenori foarte buni, niște părinți foarte buni și repet, niște oameni geniali care mă susțin, prieteni etc.”, a spus David Popovici.

Cu capul pe umeri şi în momentele de glorie

Înotătorul român a arătat lumii cele patru medalii cucerite la Europenele de la Roma, însă statutul dobândit nu pare să-și fi pus amprenta asupra sa. La doar 16 ani, Popovici e gata să facă treabă bună și la Tokyo, la Jocurile Olimpice. De altfel, el va sta în România doar 3 zile, urmând ca apoi să plece spre Japonia.

„Faptul că mi-am depășit cu mult așteptările acum nu îmi schimbă cu nimic concentrarea și ce mi-am propus pentru Olimpiadă. Cu siguranță sunt mai aproape acum, dar aștept să mă calific în finala olimpică și de acolo se poate întâmpla orice. Cine se simte mai bine în acea zi, cine va fi cel mai pregătit mental, va triumfa. Ar fi o prostie să mă las copleșit de presiune sau să o bag în seamă. Toată presiunea ar putea veni doar de la mine, dar chiar și așa, ar fi inutilă. Pentru că antrenamentul e făcut, munca e depusă, mai urmează doar puțină muncă până la Olimpiadă și, odată ajuns acolo, trebuie să fac doar ce știu.

După europenele de seniori, fiind prima dată când am primit foarte multă atenție, nu am gestionat-o foarte bine, nu am răspuns tuturor mesajelor, dar acum, că am acumulat experiență, o să o manageriez mult mai bine. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să nu mă precipit și să îmi pierd capul și gândurile în toată atenția pe care o primesc acum. Pentru că dacă fac asta, n-aș vrea și nici nu o să ajung să mi se urce vreodată la cap, pentru că așa am fost crescut”, a explicat David Popovici.

Camelia Potec, uluită de performanţele tânărului Popovici

Nici Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, nu a rămas nemişcată după tot ceea ce a realizat David la Europeanul din Italia. Prezentă la competiția din Italia, Potec s-a arătat uluită de noua „stea“ a nataţiei şi a vorbit despre obiectivele pe care le are Popovici de îndeplinit.

„A uluit întreaga lume! Nu există senior care participă în probele de 100 m și 200 m liber la Jocurile Olimpice, să nu fi auzit în aceste zile de performanțele lui David Popovici. Povestea lui este una lungă, dar David nu a venit zilele acestea în performanța mondială. El a început de acum doi ani, de când a câștigat trei medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European, unde a fost declarat sportivul competiției. Dar, fiind foarte mic, nu prea a fost băgat în seamă de oamenii din afara acestui sport“, a spus Potec.

De asemenea, Camelia Potec a venit și cu un anunț extraordinar pentru România.

„Am mai scris o filă de istorie. ieri, în ultima zi a Europenelor de juniori de la Roma, ni s-a acordat organizarea în România, pentru prima dată, a 3 competiții europene: două de juniori, unul la înot și unul de sărituri în apă, de anul viitor chiar, și unul de seniori în bazin scurt, pentru sfârșitul anului 2023. Până acum nu am putut organiza aceste campionate pentru că nu am avut infrastructura necesară. Dar iată că, începând de anul acesta avem o nouă bază sportivă în Otopeni”, a explicat Potec.

