David Popovici, de o modestie rară: „Sunt doar un băiat care înoată repede“

După ce a dat lumea peste cap la Roma şi a impresionat de-a binelea, s-a întors, acum, în România cu trei recorduri și patru medalii. David Popovici a fost primit pe aeroport ca un erou, la salonul oficial. Puștiul de 16 ani a dat dovadă de o maturitate exemplară pentru vârsta lui și a explicat simplu ceea ce a realizat, cu o modestie ieşită din comun.

„Aș vrea să mulțumesc Federației, tuturor celor care mă susțin, pentru că sunt o mulțime de oameni și mi-ar lua o veșnicie să-i enumăr pe toți, dar vă mulțumesc tuturor. Mi-am îndeplinit obiectivul, am depășit ceea ce mi-am dorit pentru acest concurs și am câștigat extrem de multă experiență. Acum merg la Tokyo cu același gând, totuși, să pot să fac ce știu eu cel mai bine într-o finală, să mă descurc, să mă obișnuiesc cu o finală olimpică, pentru că vor veni multe, și să încerc să mă distrez cât de mult pot acolo. Pentru că despre asta e vorba, ăsta e spiritul olimpic.

Am auzit imnul național după destul de mult timp, pentru că au fost destul de puține concursuri, chiar de 3 ori l-am auzit, iar de fiecare dată când am urcat pe podium, am vrut să îmi văd steagul acolo cum urcă, să văd toată lumea din tribune stând în picioare. M-am uitat la colegii mei cum stau și mă privesc. A fost foarte tare. Sunt doar un băiat care înoată repede, care are niște antrenori foarte buni, niște părinți foarte buni și repet, niște oameni geniali care mă susțin, prieteni etc.”, a spus David Popovici.

Cu capul pe umeri şi în momentele de glorie

Înotătorul român a arătat lumii cele patru medalii cucerite la Europenele de la Roma, însă statutul dobândit nu pare să-și fi pus amprenta asupra sa. La doar 16 ani, Popovici e gata să facă treabă bună și la Tokyo, la Jocurile Olimpice. De altfel, el va sta în România doar 3 zile, urmând ca apoi să plece spre Japonia.

„Faptul că mi-am depășit cu mult așteptările acum nu îmi schimbă cu nimic concentrarea și ce mi-am propus pentru Olimpiadă. Cu siguranță sunt mai aproape acum, dar aștept să mă calific în finala olimpică și de acolo se poate întâmpla orice. Cine se simte mai bine în acea zi, cine va fi cel mai pregătit mental, va triumfa. Ar fi o prostie să mă las copleșit de presiune sau să o bag în seamă. Toată presiunea ar putea veni doar de la mine, dar chiar și așa, ar fi inutilă. Pentru că antrenamentul e făcut, munca e depusă, mai urmează doar puțină muncă până la Olimpiadă și, odată ajuns acolo, trebuie să fac doar ce știu.

După europenele de seniori, fiind prima dată când am primit foarte multă atenție, nu am gestionat-o foarte bine, nu am răspuns tuturor mesajelor, dar acum, că am acumulat experiență, o să o manageriez mult mai bine. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să nu mă precipit și să îmi pierd capul și gândurile în toată atenția pe care o primesc acum. Pentru că dacă fac asta, n-aș vrea și nici nu o să ajung să mi se urce vreodată la cap, pentru că așa am fost crescut”, a explicat David Popovici.

A luat aproape tot ce se putea

David Popovici a încheiat, astfel, Campionatele Europene de înot pentru juniori din capitala Italiei cu patru medalii, dintre care trei de aur:

1. Argint în proba de ștafetă 4 X 100 de metri liber cu echipa României, alături de Mihai Gergely, Ștefan Cozma și Patrick Dinu, timp – 3:19:93

2. Aur la 100 de metri liber, timp – 47.30

3. Aur la 200 de metri liber, timp – 1:45:95

4. Aur la 50 de metri liber, timp – 22:22

La Campionatele Europene din Italia, pe lângă cucerirea celor patru medalii, David Popovici a stabilit și trei recorduri mondiale la juniori, două în proba de 100 de metri și unul în proba de 200 de metri, și a reușit să stabilească cel mai bun timp din lume în proba de 100 de metri în 2021.

Citeşte şi: Irina Bara, mai bună decât Errani la Budapesta! Românca va juca în turul doi