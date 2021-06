CSM Craiova are cu ce se lăuda la finalul săptămânii trecute. La Cupa României de juniori, competiţie desfăşurată la sala de sport „Gheorghe Tadici“, din Zalău, clubul craiovean a participat cu 4 sportivi. Aceştia au boxat excelent, iar, la final, s-a obţinut o medalie de argint, care-i mulţumeşte pe deplin atât pe antrenorul Constantin Cucu, cât şi pe cei din conducere. Menţionăm că în total au participat 177 de sportivi.

Astfel, medalia de argint a fost obţinută de către Valentin Suraj Badea. Acesta a încheiat pe locul secund la Cupa României de juniori, ediţia 2021, la categoria 60 kg. A fost prima competiţie oficială la care a participat pugilistul de la CSM Craiova.

La competiţie au mai concurat şi Alexandru Truşcă (cat. 57 kg), Constantin Hepi (cat. 46 kg) şi Gabriel Constantinescu (cat. 50 kg), dar nu au reuşit să obţină vreo medalie.

O medalie care mulţumeşte pe toată lumea

Antrenorul sportivilor, Constantin Cucu, s-a arătat mulţumit şi mândru de elevii săi, care au luptat excelent la această competiţie. De asemenea, acesta are încredere că noul sportiv al său medaliat cu argint va ajunge departe în lumea boxului.

„A fost o competiţie super reuşită la Zalău, unde au participat 177 de sportivi. Am participat cu patru sportivi. Alexandru Truşcă a boxat două meciuri, a câştigat unul dintre ele, dar nu a avut şansa de a lupta pentru medalie pentru că a cedat, apoi, în faţa unui alt pugilist care avea să ajungă în finală. Constantin Hepi a boxat excelent la categoria 46 kg, dar surpriza cea mai plăcută pentru noi toţi a fost Valentin Suraj Badea, la categoria 60 kg. Acesta a participat pentru prima dată la o asemenea competiţie, a câştigat de trei ori şi a cedat în finală strâns, în faţa unui component al naţionalei de juniori. Practic, să obţii o medalie de argint la prima competiţie oficială la care participi, este ceva extraordinar. M-am convins că acest copil are calităţi extraordinare şi că va ajunge departe în lumea boxului. Să nu-l uităm şi pe Gabriel Constantinescu, care a pierdut prin abandon la categoria 50 kg. Sunt mulţumit de evoluţia tuturor, în special de cea a lui Badea. Nu am să le reproşez nimic, sunt mândru de ceea ce am reuşit.

Va urma o mică pauză în care vom avea timp să ne mai antrenăm şi să punem la punct toate lucrurile care sunt necesare. Următoarele competiţii vor fi la finalul lunii iunie, deci este timp suficient să ne pregătim de Campionatele Naţionale, care sunt cele mai importante pentru clubul nostru“, a spus Constantin Cucu, pentru GdS.

