Culturiştii români au „rupt“ scena în Spania! Costel Torcea este mândru de tricolori

Culturismul românesc este, din nou, pe cai mari. Ultima ispravă a tricolorilor s-a consemnat la Campionatul European de la Santa Susanna (Spania), la care au participat peste 800 de sportivi înscriși la toate categoriile de vârstă. Bilanţul te obligă să-şi scoţi pălăria: 19 medalii, din care patru de aur, prin Andrei Daniela (Master Women’s Bikini 40-44 years, Open), Andrei Cîmpan (Men’s Wheelchair Bodybuilding Open), Maria Nedelcu (Junior Women’s Bikini Fitness 16-20 years, up to 166 cm) şi Bogdan Vaipan (Men’s Games Classic Bodybuilding, Open).

România a punctat foarte mult

Alți 11 sportivi au câștigat medalii de argint, dar și titlul de vicecampion european. În discuţie intră Alexandru Albulescu (Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40 years & over, Open), Francisc Andrașoni (Master Men’s Bodybuilding 50-54 years, over 80 kg), Cosmin Antonescu (Men’s Physique up to 173 cm), Ionuț Caracudă (Master Men’s Bodybuilding 55-59 years, Open), Florentin Corbeanu (Master Men’s Physique 50 years & over, Open), Andrei Durlea (Junior Men’s Physique 21-23 years, Open), Emil Giurgiu (Master Men’s Bodybuilding 45-49 years, up to 90 kg), Cosmin Iancu (Men’s Classic Bodybuilding up to 171 cm), Albert Cristian Mufturel (Master Men’s Classic Bodybuilding 40-44 years, Open), Roberta Năstase (Junior Women’s Bikini Fitness 21-23 years, up to 160 cm), şi Dorel Toma (Master Men’s Bodybuilding 40-44 years, over 90 kg).

Patru componenți ai lotului au obținut medalii de bronz: Andrei Durlea (Men’s Physique up to 173 cm), Marcel Manea (Master Men’s Bodybuilding 40-44 years, up to 90 kg), Maria Nedelcu (Women’s Bikini up to 162 cm) şi Tiberiu Nuțescu (Master Men’s Bodybuilding 50-54 years, Open).

Totodată, s-au obținut două locuri 4, prin Marius Gheorghe (Men’s Classic Bodybuilding up to 180 cm) şi Roberta Năstase (Women’s Bikini up to 158 cm).

Au fost șase locuri 5: Dragoș Enuță (Men’s Classic Bodybuilding up to 175 cm), Cosmin Iancu (Men’s Games Classic Bodybuildin, Open), Răzvan Gabriel Ion (Men’s Physique up to 182 cm), Daniela Martinescu (Master Women’s Bikini 35-39 years, up to 164 cm), Alin Stoleru (Men’s Fitness, Open), Alexandru Vitan (Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40 years & over. Open).

România a avut şi două clasări pe locul 6, prin Dan Alexandru Dumitru (Men’s Physique up to 179 cm), Ionuț Mircea (Master Men’s Physique 45-49 years, Open).

De menţionat că România a obţinut şi un merituos loc 3 pe națiuni la categoria Master.

Gabriel Toncean: „Sunt cele mai bune rezultate din istoria FRCF!“

Președintele FRCF, Gabriel Toncean, s-a arătat încântat de rezultatele obținute în Spania. El le-a mulţumit colaboratorilor săi din cadrul staff-ului tehnic, compus din maeştii Costel Torcea, Cristian Firică (ambii din Craiova) și Gusti Moldovan.

„Prima competiție internațională din 2021 a fost un succes răsunător pentru România. Lotul FRCF a încheiat această competiție 19 medalii! În ciuda restricțiilor, care ne-au îngreunat mult pregătirea, am reușit să obținem rezultate excepționale, cele mai bune de până acum, din istoria Federației. Practic ne-am dublat numărul medaliilor obținute față de anul 2020. Consider că și în 2021 ne-am ridicat la înălțimea provocărilor și le-am făcut față cu brio. Mulțumec sportivilor pentru forma excepțională în care s-au prezentat și cluburilor pentru susținerea acordată!”, a declarat Gabriel Toncean, președintele FRCF.

Costel Torcea: „Nu m-a susprins această reuşită“

Intervievat de GdS, antrenorul coordonator al loturilor naţionale de culturism şi fitness ale României, Costel Torcea, acesta s-a arătat bucuros, dar nu surprins de reuşita de la Santa Susanna.

„A fost un an foarte dificil din punct de vedere al pregătirii sportivilor, pentru că în multe oraşe sălile au fost închise. Se pare că sportivii s-au descurcat foarte bine şi în ciuda acestor greutăţi am făcut deplasarea la Santa Susanna cu un lot destul de numeros. Am avut 32 de sportivi, iar dintre aceştia 29 au intrat în finalele de 6 (în culturism punctează primele 6 locuri – n.r.). Este cea mai mare performanţă obţinută de lotul României de la înfiinţarea FRCF!

Nu m-a susprins această reuşită, pentru că am reuşit să iau contact cu toţi sportivii lotului naţional pe perioada acestei pandemii. I-am văzut în pregătiri, am avut şi un cantonament foarte reuşit la Sângeorgiu de Mureş şi erau foarte motivaţi. La Masters, dacă în urmă cu câţiva ani, 2016-2017, era mai puţin popularizat, acum este o concurenţă foarte mare. Cei care au trecut de vârsta tinereţii s-au întors în săli şi nivelul a crescut foarte mult. Este al doilea an consecutiv când urcăm pe podium şi obţinem locul 3 pe naţiuni“, a explicat Costel Torcea, pentru GdS.

Este mândru de „gladiatorii“ săi

În privinţa participanţilor în Spania din partea CS Gladiator Gym Craiova, Costel Torcea s-a declarat mândru de elevii săi, chiar dacă pe unii i-a instruit de la distanţă.

„Gladiator Gym a avut anul acesta la Europene cinci spotivi. Florentin Corbeanu, care face pregătirile aici, în Valea Roşie, este tot timpul lângă mine şi a luat argint. Francisc Andraşoni nu se antrenează cu noi, se pregăteşte singur, la Arad şi ţinem legătura telefonic. Ne-am consultat tot timpul în privinţa metodelor, dar meritele îi aparţin în totalitate. Şi Marius Gheorghe la fel. Se pregăteşte singur la Ploieşti şi a terminat pe 4 la prima participare la un Campionat European. Mircea Ionuţ, locul 6 la Master Men’s Physique peste 45 de ani, se antrenează sub privirile mele şi se află la a doua participare la un concurs. Are un caracter puternic şi este genul de sportiv kamikaze.

A mai fost Dragoş Andrei, un tânăr care revine la Men’s Physique după o accidentare foarte gravă la spate şi a luat doar locul 9. Vă asigur că veţi mai auzi de acest tânăr, pentru că are un potenţial genetic ieşit din comun şi are o voinţă de fier. Una peste alta, sunt foarte bucuros de cei care reprezintă Gladiator Gym. Sper să-i ţină cureaua şi să-şi îmbunătăţească performanţele“, a declarat maestrul Torcea.

Se gândeşte la retragerea de la loturi

Costel Torcea s-a dedicat în ultimul timp loturilor naţionale şi a tinerilor din sala CS Gladiator Gym, neglijându-şi puţin forma sportivă. Acest lucru l-a determinat să se gândească la retragerea din fruntea loturilor României, deoarece consideră că nu şi-a spus ultimul cuvânt ca sportiv, chiar dacă are 55 de ani.

„M-am dedicat în totalitate loturilor. După ce vom termina cu Campionatul Balcanic pe care-l organizăm pe 11 şi 12 iunie la Severin, unde Gladiator Gym va avea 9 spotivi, voi trage linie şi voi decide ce voi face pe viitor. Şi mă refer la partea cu antrenoratul. Cât priveşte sportivul Costel Torcea, la insistenţele celor de pe lângă mine, încerc o pregătire pentru Campionatele Naţionale. Vreau să mai pun în vitrină încă un titlu de campion. Cât priveşte acest concurs de mare anvergură, ar fi o mare bucurie să ieşim a cincia oară consecutiv campioni balcanici pe naţiuni“, a punctat Costel Torcea.

