Adina Băcanu promite să strălucească în atletism în alb-albastrul Băniei

Bănia a fost şi este un pilon important al atletismului românesc. Chiar dacă în ultimii ani nu au beneficiat de condiţii propice marii performanţe, cluburile craiovene tot au contabilizat rezultate notabile la nivel de juniori şi nu numai. Iar pepiniera funcţionează şi are cu ce se lăuda. Una dintre speranţele atletismului craiovean este Adina Băcanu, elevă în clasa a 8-a la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu“.

„În septembrie împlinesc 10 ani de când practic acest sport“

Adina Băcanu are dublă legitimare LPS – CS Universitatea Craiova şi a început atletismul de mică.

„Am fost descoperită şi selectată de cuplul Camelia şi Gabriel Munteanu, cărora le mulţumesc cu această ocazie. În septembrie se împlinesc 10 ani de când practic acest sport şi în tot acest timp am obţinut numeroase medalii. Zece le-am obţinut la Campionatele Naţionale şi două la Olimpiada Sportului Şcolar. În prezent mă pregătesc sub comanda antrenorului Mircea Alexandrescu, în colaborare cu Valentin Mitrache, cărora le dedic tot ce fac. Antrenamentele sunt foarte grele, două ore pe zi mă antrenez şi le mulţumesc antrenorilor că-mi ascultă problemele şi mă ajută să le depăşesc. Mă îndrăgesc foarte mult, de când eram mică şi le mulţumesc foarte mult“, ne-a explicat tânăra sportivă.

Foto: Alex Vîrtosu

„Este o fetiţă pe care a descoperit-o o doamnă profesoară de la şcoala 32, Camelia Munteanu. Dânsa se preocupă mult şi avem mulţi sportivi de la dânsa. Contează foarte mult şi legătura asta cu profesorii de sport. Ar fi foarte bine dacă s-ar face ceva, în sensul de a fi stimulaţi profesorii de sport în a aduce copiii spre atletism şi nu numai noi să ne ducem să căutăm. Adina face de mică atletism, a avut sprijinul părinţilor şi e foarte talentată, ambiţioasă. Nu-mi aduc aminte să fi lipsit de la vreun antrenament. Poate, aşa, nevoită“, a comentat profesorul-antrenor Mircea Alexandrescu.

„Trebuie să lupt şi să ajung cât mai sus posibil!“

Adina Băcanu evoluează într-o probă combinată şi iubeşte ceea ce face. A prins gustul medaliilor şi nu intenţionează să se abată de pe drumul ce duce spre marea performanţă.

„Nu am ales eu proba, a venit totul de la sine. Practicând de mică triatlon şi alte sporturi, antrenorii m-au selectat pentru această probă şi mi se pare că mi se potriveşte foarte bine. Ştiu că apar tentanţii la vârsta mea, dar eu nu o să mă las. Vreau să ajung la un nivel înalt, să particip la olimpiade. Trebuie să lupt să ajung cât mai sus posibil, cu domnii antrenori alături de mine“, a subliniat atleta, căreia îi place şi cartea şi ar vrea să devină într-o bună zi poliţistă: „Încerc să combin cartea cu sportul cât mai bine posibil. Vreau să-mi fac o carieră în sport şi apoi să devin antrenoare. Mi-ar plăcea să ajung şi în Poliţie, dar vom vedea ce-mi rezervă viitorul“.

„Ea a mers pe probe combinate tocmai pentru că are aptitudini şi obţine mereu punctaj bun. La vârste mici este bine să mergi cu ei pe probe combinate, să le înveţe, şi mai târziu să te axezi pe o anumită probă. În privinţa Adinei, cam asta s-ar putea să rămână proba ei. Cu cartea se descurcă foarte bine. La simulare a luat printre cele mai mari note. Chiar şi doamna de matematică mi-a zis să nu cumva să o lase mai moale, pentru că are potenţial. De cele mai multe ori, copiii care sunt ambiţioşi şi fac performanţă în sport sunt mai silitori şi la carte“, a comentat antrenorul craiovean.

Este încântată de condiţiile oferite de noul stadion de atletism

Atleţii din Bănie şi-au văzut visul cu ochii: noul stadion cu specific este gata şi se pot antrena în cele mai bune condiţii.

„Ne ajută foarte mult acest stadion! Înainte ne antrenam prin Grădina Botanică şi prin parcuri, oamenii nu ne înţelegeau şi de multe ori ne încurcau la antrenamente. Acum avem posibilitatea să ne pregătim foarte bine, să dăm tot ce-i mai bun în antrenamente. Avem şi o groapă cu nisip, ceea ce ne lipsea înainte. O să avem şi ‘înălţime’… Săream doar în sală. Nu am avut ce ne trebuia pentru asta, dar am improvizat şi am încercat să facem totul cât mai bine“, a explicat Adina Băcanu.

Ea s-a arătat fericită că într-o zi poate concura sub privirile familiei şi a prietenilor chiar la Craiova: „Părinţii mi-au fost aproape mereu. Nu a existat niciun concurs fără să fie şi ei prezenţi. Acum aştept în tribune şi prieteni, cunoştinţe să mă susţină în competiţii“.

Aceasta s-a arătat entuziasmată la aflarea veştii că s-ar putea ca în câţiva ani să apară o sală polisportivă pe locul unde se află stadionul „Tineretului“ şi s-ar putea antrena în condiţii bune şi pe timpul iernii: „Ar însemna foarte mult, ne-am putea antrena mult mai bine. Până acum am alergat afară, pe zăpadă şi nu era prea bine, pentru că alunecam. A fost foarte greu şi este în continuare, pentru că acea sală nu s-a construit încă. Dar sperăm să apară. Din fericire am avut numai accidentări uşoare, de scurtă durată. Cel mai mult am stat şase luni, dar cu mult timp în urmă. Nu am avut pauze şi nu fac pauze, chiar dacă acum, fiind în clasa a 8-a, trebuie să şi învăţ“.

„Sunt perspective ca ea să crească în performanţă“

Adina Băcanu beneficiază de toată încrederea antrenorului său, Mircea Alexandrescu, care îi urmăreşte atent întreaga activitate. Acesta este într-o strânsă colaborare cu părinţii şi este convins că atleta lui va ajunge în vârf.

„Acum, cu acest stadion, ne este mult mai uşor. Sunt perspective ca ea să crească în performanţă. Deocamdată a început să ia medalii la campionate naţionale şi sperăm că o să urce treptele, să ne gândim şi la competiţii internaţionale. A prins gustul medaliilor de mică şi e bine că nu i s-a urcat la cap. Eu zic că am reuşit împreună cu părinţii să o ţinem în frâu, dar să ştiţi că şi caracterul ei este foarte bun. Exista posibilitatea ca, luând medalii de mică, să pice în extrema cealaltă, dar nu a fost cazul. Contează foarte mult colaborarea între antrenor, sportiv şi părinţi. De multe ori copiii se pierd, ca şi la şcoală de altfel, pentru că poate părinţii nu au atât de mult timp la dispoziţie să se ocupe de copil. Eu vorbesc foarte mult cu părinţii, care de multe ori o aduc cu maşina la antrenamente. Multora le lipseşte sprijinul părinţilor şi se pierd din cauza aceasta“, a încheiat Mircea Alexandrescu.

