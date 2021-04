SuperLiga ne aşteaptă! CSU Craiova, victorie la „masa verde“ în returul cu ACTT

A venit momentul în care putem spune cu exactitate că avem echipă în SuperLiga masculină de tenis de masă! CSU Craiova a obţinut promovarea în dauna formaţiei ACTT Bucureşti, care, după eşecul drastic din tur (0-3), a luat decizia de a nu se deplasa în Bănie.

Principala problemă semnalată de gruparea din capitală a fost cea legată de „carantină“ şi de situaţia destul de complicată de la club. Astfel, oltenii şi-au asigurat prezenţa în SuperLigă fără a mai disputa meciul retur.

Componenţa echipei CS „U” Craiova: Daniel Simulescu, Bogdan Cristian, Alex Glogogeanu, Horia Ursuţ, Mihăiţă Mănescu. Antrenor: Vasile Florea.

Vasile Florea, antrenorul Craiovei, şi-ar fi dorit ca meciul retur să aibă loc, dar, pe de altă parte, înţelege şi situaţia celor de la ACTT.

„Noi, teoretic, ne-am fi dorit să jucăm meciul retur. Nu mai era un joc cu presiune, noi eram practic promovaţi în SuperLigă, dar ne prindea bine încă un joc în plus. Acum, având în vedere situaţia actuală şi anunţul pe care l-au făcut, am putea înţelege. Eram pregătiţi de meci, aveam şi forma necesară, dar acum ne bucurăm de prezenţa în SuperLigă şi sperăm să confirmăm tot ceea ce am realizat până acum“, a spus Vasile Florea, pentru GdS.

