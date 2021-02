Scrimă / Ana-Maria Popescu, din nou campioană națională la spadă

Scrimera Ana-Maria Popescu (CSA Steaua), medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cu echipa, a câştigat titlul de campioană naţională individuală la spadă, după ce a învins-o pe colega sa de club Greta Vereş cu scorul de 15-8, miercuri, în finala desfăşurată în Sala de Scrimă „Ana Pascu” din Bucureşti.

În semifinale, Ana-Maria Popescu (ex-Brânză) a trecut cu 15-13 de Bianca Benea (CSM Oradea), în timp ce Greta Vereş a dispus de Amalia Tătăran (CS Dinamo) cu 15-10.

Este al nouălea titlu național pentru Ana, care-l cucerea pe primul când încă nu împlinise 15 ani.

„Abia atunci începeam să înțeleg ce e cu mine şi cu scrima. Țin foarte bine minte şi acum, pentru că de atunci am prins drag de numărul 13, era 13, parcă a început şi la ora 13:00 şi eram şi a treisprezecea în concurs.

Nu-mi place ce am văzut și am simțit pe planșă, sunt departe de ce ar trebui să fiu. Mai am suficient timp până la Tokyo să-mi intru într-un ritm adevărat, deși e greu, pe zi ce trece e din ce în ce mai greu, dar nu mă dau bătută“, a spus Ana, citată de GsP.

„Nivelul nu este același ca la competițiile internaționale“

Aflată la prima competiție oficială după un an de pauză, Ana a adăugat că genunchiul s-a comportat foarte bine, însă mai are, încă, unele rețineri.

„Capul trebuie să se convingă că piciorul este sută la sută și să-i acorde încredere. Acum o lună de zile nu credeam că sunt în stare să mai trag la un asemenea nivel, deși trebuie să recunoaștem că nivelul nu este același cu care mă întâlnesc în competițiile internaționale”, a adăugat spadasina.

La competiţie au participat 35 de spadasine, de la 9 cluburi. Naţionalele de scrimă pentru seniori se încheie joi cu proba de spadă masculin individual.

În următoarele zile va pleca din nou într-un stagiu de pregătire, de data aceasta la Craiova, iar apoi va merge la Kazan, în Rusia, unde va avea loc o etapă de Cupă Mondială, între 19 și 23 martie, cea care va definitiva clasamentul pentru calificarea la Tokyo

