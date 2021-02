Box / CSM Craiova, argint şi bronz la Cupa României de Tineret

Pugiliștii de la CSM Craiova au avut parte de un prim turneu excelent în 2021. La Cupa României de Tineret, competiție desfășurată la Brăila, sportivii lui Constantin Cucu au obținut două medalii, una de bronz şu una de argint. Sunt rezultate foarte bune pentru boxerii noștri, având în vedere că au fost prezenți sportivi importanţi din România.

La categoria 91 kg, Nicolae Constantin a obţinut medalia de bronz. De partea cealaltă, la categoria 69 kg, Constantin Gogoșeanu (campion en-titre la nivel de seniori), a luat medalia de argint, după ce a pierdut la mare luptă finala competiţiei.

Un antrenor mulţumit: „Rezultatele sunt peste aşteptări“

Antrenorul pugiliștilor de la CSM Craiova, Constantin Cucu, a mărturisit că rezultatele obținute de elevii săi sunt multe peste așteptări.

„Din punct de vedere numeric şi valoric, a fost o competiţie foarte tare. Am avut parte de meciuri disputate, spectaculoase, care dau speranţe boxului. Noi am participat cu patru sportivi, dar am reuşit să obţinem doar două medalii. Nicolae Constantin a reuşit să obţină medalia de bronz la categoria 91 kg, în timp ce sportivul meu emblematic, Constantin Gogoşeanu, care anul trecut a ieşit campion, a luat medalia de argint la cat. 69 kg. În finală s-a bătut cu un pugilist care a trecut de la tineret la under 22, care a cochetat cu europenele. Pot spune că la nivel de U-22 a fost cel mai disputat joc.

Am început cu dreptul competiţia de anul acesta. În 2020 am ratat două competiţii din cauza virusului, în special CN de Juniori, de unde speram să scot cel puţin un campion şi un vicecampion. Rezultatele sunt peste aşteptări, nu mă aşteptam să ajungem în faza aceasta a competiţiei şi chiar să luptăm în finală. A fost foarte greu cu pregătirea, nu ştiam nici cum va rămâne cu acel calendar competiţional, dar federaţia ne-a pus în faţa faptului împlinit şi ne-am trezit cu această competiţie“, a spus Constantin Cucu, pentru GdS.

