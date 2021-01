Negocierile dintre Lewis Hamilton și Mercedes, în impas

Daimler AG, compania care administrează și echipa de Formula 1 Mercedes-AMG, a blocat, pentru moment, negocierile cu pilotul Lewis Hamilton privind noul său contract. Campionul mondial a cerut un contract pe patru ani și un salariu anual de 50 de milioane de euro.

Lewis Hamilton nu are în acest moment contract pentru sezonul 2021, Mercedes fiind de asemenea singura echipă care nu și-a confirmat al doilea șofer. Bottas va continua la Mercedes.

Hamilton, care a doborât şi recordul lui Schumacher de curse câştigate, a fost onorat cu ordinul MBE (Most Excellent Order of the British Empire) în 2008, pentru serviciile sale în lumea sportului cu motor şi pentru primul titlu de campion mondial de Formula 1.

