Lewis Hamilton, cavaler în Marea Britanie după marea reușită din 2020

Lewis Hamilton a fost înnobilat în Marea Britanie, fiind promovat la rangul de cavaler pe lista persoanelor onorate de Anul Nou, după ce în 2020 a egalat recordul lui Michael Schumacher de şapte titluri mondiale în Formule 1.

Sir Lewis Hamilton, care a doborât şi recordul de curse câştigate de Schumacher (95), fusese onorat cu ordinul MBE (Most Excellent Order of the British Empire) în 2008, pentru serviciile sale în lumea sportului cu motor şi pentru primul titlu de campion mondial de Formula 1.

Provenind dintr-un mediu modest, Hamilton a dedicat victoria sa din 15 noiembrie, obţinută în Turcia, ‘‘copiilor şi tuturor celor pentru care este important să vadă acest lucru”.

Lista de Onoare de Anul Nou în Regatul Unit evidenţiază realizările excepţionale în diferite domenii, în special în sport, lumea spectacolului şi politică, precum şi contribuţiile unui mare număr de simpli cetăţeni. Anul acesta, numeroase premii au fost decernate celor care au căutat soluţii pentru problemele puse de pandemia de coronavirus.

