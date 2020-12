Ionuţ Stroe: „A fost un privilegiu să fiu ministrul Tineretului şi Sportului“

Ionuţ Stroe a declarat, joi, la predarea mandatului de ministru al Tineretului şi Sportului, că a fost o perioadă dificilă, intensă şi neobişnuită şi că şi-ar dori ca buna colaborare pe care a avut-o cu succesorul său, Eduard Novak, să fie o garanţie a continuităţii.

„Închei un mandat, o perioadă dificilă, o perioadă intensă, neobişnuită pentru mine. A fost un privilegiu să fiu ministrul Tineretului şi Sportului, sper ca rezultatele să spună totul despre ceea ce am încercat să fac aici. Mă bucur că succesorul meu este un om cu care am colaborat foarte, foarte bine. Sunt sigur că această relaţie foarte bună pe care am avut-o va fi garanţia continuităţii şi a unor rezultate viitoare. Îi doresc pe lângă succesul, care cu siguranţă va veni, să aibă ceea ce poate eu nu am avut în calitate de ministru“.

Încredere în noul ministru

„Aş vrea să fie ministrul care va încheia această pandemie, care a afectat atât de mult lumea sportului. Îi doresc să fie ministrul care redeschide tribunele stadioanelor pentru accesul spectatorilor, să fie ministrul care organizează cu succes EURO 2021 la Bucureşti, să fie ministrul care va aduce onoare, imagine, performanţă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Să aibă suportul politic în Parlament, pe care eu din păcate nu l-am avut. Sunt sigur că toate aceste lucruri vor fi susţinute de un om care a demonstrat, un om ambiţios, tenace, determinat, care la nivelul Federaţiei Române de Ciclism a refăcut din temelii tot ceea ce înseamnă ciclism în România, un om ale cărui performanţe sportive recomandă şi sunt sigur că nu vor fi altceva decât argumente în plus pentru a realiza lucruri foarte importante pentru sportul românesc”, a declarat fostul ministru.

În funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului a fost numit Eduard Novak, 44 de ani, care a ocupat până în prezent funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism.

