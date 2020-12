Eduard Novak, noul ministru al sportului: „Îmi place să lucrez sub presiune“

Noul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, joi, la preluarea mandatului, că intenţionează să vină cu bicicleta la serviciu, dorind să instaleze şi un rastel la intrarea în sediul MTS.

„Voi veni cu bicicleta la minister şi voi pune aici un rastel pentru biciclete, jos. Vom face un exerciţiu şi în ceea ce priveşte pe angajaţii ministerului”, a declarat Novak, ciclist încă în activitate, care îşi doreşte să concureze la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

„Sunt foarte onorat şi respect această poziţie pe care am dobândit-o de ieri. Îi mulţumesc lui Ionuţ Stroe pentru că în cele mai grele perioade ale sportului românesc şi-a dat toată silinţa şi a muncit foarte mult. Ştiu că a fost foarte-foarte greu. Cred că sportul românesc are o şansă extraordinar de mare în această perioadă. Sper că în 2021 pandemia se va termina şi vom putea să ne desfăşurăm activităţile aşa cum ne dorim. Sunt un om de sport, cunosc foarte bine acest domeniu şi am foarte mare experienţă. Îmi place să lucrez sub presiune, ştiu că o să fie de toate. Vor fi greşeli, acuzaţii, însă cel mai important este că îmi doresc să las ceva în urma mea. Vreau ca peste 20 de ani să spună cineva că acest lucru bun s-a întâmplat pentru că Novak a schimbat ceva atunci”, a adăugat Novak, citat de Agerpres.

„Sportul românesc trebuie să prindă iarăși aripi“

Eduard Novak a mai spus că s-a săturat ca românii să fie dezamăgiţi de rezultatele de la Jocurile Olimpice şi că şi-ar dori ca acest lucru să se schimbe.

„Pentru mine este o prioritate să avem o strategie, nu putem deveni campioni fără asta. Anul viitor avem Jocurile Olimpice, Campionatul European de fotbal şi îmi doresc ca toţi acest sportivi să aibă tot ce au nevoie să se pregătească în cele mai bune condiţii. Ca sportiv şi om de sport m-am săturat ca după fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice să fim dezamăgiţi. Toţi ne aducem aminte de vechile performanţe, îmi doresc ca anul viitor acest lucru să se schimbe. Vreau să creăm un sistem în care sportul românesc să prindă iarăşi aripi şi să prindă credinţă. Sunt foarte multe federaţii care demonstrează astăzi că se poate“.

Sportivii cu dizabilități, în atenția lui Novak

Noul ministru al Tineretului şi Sportului a afirmat că îşi doreşte să acorde o atenţie mai mare sportivilor cu dizabilităţi, care pot fi un exemplu pentru societate.

„Sunt o persoană cu dizabilitate şi consider că integrarea persoanelor cu dizabilitate în cadrul sportiv este una foarte importantă. Consider o prioritate să reuşim să avem toate bazele sportive accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi, să ne dăm seama că sunt nişte modele pentru noi. Acest segment este unul foarte important şi va fi o prioritate pentru noi”, a mai spus Eduard Novak.

Noul ministru al Tineretului şi Sportului s-a declarat un fan al echipei de fotbal din Miercurea Ciuc. Novak a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Iniţial a practicat patinajul viteză, dar şi-a pierdut laba piciorului drept într-un accident rutier în 1996. Ulterior, a trecut la ciclism şi a devenit sportiv profesionist.

Eduard Novak, care este preşedintele Federaţiei Române de Ciclism din 2013, a fondat o echipă profesionistă de ciclism în 2012, sub numele de Tuşnad Cycling Team. Între timp, echipa se numește Novak Team (echipă continentală), iar recent a înfiinţat şi o academie de ciclism.

Eduard Novak (44 ani) a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra. De asemenea, are și două medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012. Palmaresul său cuprinde şi mai multe medalii la Mondialele de paraciclism. Recent, în 2019, a cucerit medalia de bronz la Mondialele de paraciclism pe şosea de la Emmen (Olanda), iar în februarie 2020 a obţinut trei medalii, una de argint şi două de bronz, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton (Canada).