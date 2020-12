Președintele Asociației Județene de Fotbal (AJF) Dolj, Horațiu Stănescu, este dezamăgit din cauza urmărilor produse de pandemia de Covid la fotbalul juvenil și dar și la nivelul Ligii a 4-a și a 5-a.

„Din nefericire, ca toate celelalte județe ale țării, fotbalul doljean, fie că este vorba de Liga a 4-a, a 5-a sau sectorul de copii și juniori, este înghețat, ca să spun așa. Starea asta datează din luna martie, când, cu toate speranțele pe care ni le-am făcut, nu am putut să reluăm competițiile. Trebuie să privim realitatea. Nu negăm existența acestui virus și a pandemiei, dar cum s-a pus la noi problema de a face teste din două în două săptămâni nu s-a putut vorbi despre desfîșurarea unei competiții. Trebuie să ținem cont că jucătorii nu sunt nici profesioniști și nici nu au fondurile necesare. În plus, aceste cluburi și asociații sportive abia au bani ca să trăiască de pe o zi, pe alta. Dacă se vor menține aceste tendințe, cred că și pe viitor va fi la fel“, a spus președintele AJF Dolj, pentru GdS.

Sediul a fost deschis mai mult pentru legitimările juniorilor

Horațiu Stănescu a afirmat că el și colegii săi au fost la birou în perioada aceasta, chiar dacă nu au existat competiții. A spus că în mare parte activitatea a cuprins legitimările juniorilor care au vizat voucherele oferite de stat.

„Majoritatea AJF-urilor din țară sunt închise. Noi am reușit să-l ținem deschis în aceste luni pentru că în lunile septembrie, octombrie și noiembrie a fost acea perioadă de legitimări pentru copiii născuți între 2005 și 2014, care se încadrau la programul cu voucherul de 300 lei, acordat de Direcțiile Județene de Sport pentru prima legitimare. Și au fost câteva cluburi care au venit, cum ar fi CSS Craiova, Speranța, Academic, Arsenal Junior. Au venit și din județ: Cetate, Calafat, Băilești, Moțăței, care au legitimat pentru prima dată câțiva copii. Am înțeles că a și început distribuirea acelor vouchere“, a explicat Horațiu Stănescu.

Se teme de ce-i mai rău

Conducătorul AJF Folj s-a arătat îngrijorat unde ar putea ajunge fotbalului județean și sectorul juvenil dacă pauza forțată de pandemie va continua.

„Ce va fi de la 1 ianuarie nu putem preconiza nimic, pentru că vedem că nu sunt semnale încurajatoare privind pandemia. Iar acele știri cu teste rapide pentru fotbalul mic, cele de 5 euro, nu vor schimba lucrurile. Vă spun că echipele din județ, de la țară, cu una sau două excepții, nu pot să le facă. Până la urmă sănătatea omului este mai presus de orice, dar, din nefericire, capitolul sport este ca și închis.

Ne uităm că și industria, economia, agricultura, toate au fost afectate, dar ca să tai de la rădăcină sportul e grav. Să le faci o pauză de un an, posibil și mai mult, e ca și cum am pierde una sau chiar două generații. După cum știți, tot ceea ce merge, fie că se mai încetinește sau se accelerează, este ok. Dar în momentul când oprești utilajul sau o activitate este foarte greu să o mai pornești și să funcționeze la capacitatea la care mergea înainte. Deci repornirea fotbalului la nivel județean va fi foarte dificilă“, a încheiat Horațiu Stănescu.

