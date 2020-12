An incredibil pentru CSM Craiova. Aur și bronz la Top 16 România Seniori!

În perioada 15-18 dec 2020, în sala CSS Buzău, a avut loc Cupa României de Tineret, Campionatul Național Individual de Tineret, Cupa României de Seniori, dar și Top 16 România Seniori la tenis de masă.

La ultima competitie, sportivele legitimate la Clubul Sportiv Municipal Craiova (CSM Craiova), Daniela Bărzoi și Luiza Popescu, antrenate de prof. Cătălin Georgescu, au obținut medalia de aur, respectiv cea de bronz.

Daniela a învins-o în sferturi pe sportiva Bianca Potârniche (CSS Slatina), cu scorul de 3-0, în semifinală pe Daniela Găină (CSS Slatina), scor 3-0 și în finală pe Ana Barbu (CSM Arad), scor 3-1. De partea cealaltă, Luiza Popescu a câștigat în sferturi, scor 3-1, cu sportiva Ioana Băiașu (LPS Constanța), apoi a pierdut foarte strâns cu Ana Barbu, în semifinale, scor 3-2.

Menționăm că la întrecerea masculină, Cristian Barbulescu, pregătit de prof. Liviu Nicoli, a fost eliminat în optimile de finală ale Cupei Romaniei de Seniori, scor 0-3, de Lucian Munteanu (CS Mioveni).

Un antrenor mândru

Rezultatele obținute de Daniela Bărzoi și Luiza Popescu l-au mulțumit pe deplin pe antrenorul Cătălin Georgescu, care le ține pumnii și pentru viitoarele turnee.

„Fetele au jucat foarte bine la aceară competiție. Daniela a fost favorita patru a competiției și totuși a obținut medalia de aur, un lucru extraordinar. De asemenea, şi Luiza a fost foarte aproape de finală. Le felicit pe fete pentru performanța obținută și le doresc să câștige cât mai multe medalii în anul competițional ce va urma“, a spus antrenorul echipei, Cătălin Georgescu.

Daniela Bărzoi: „Mă bucur că am reușit să aduc aurul în Bănie“

Triumful de la Buzău parcă a venit pe neașteptate și pentru Daniela Bărzoi. Aceasta a mărturisit, pentru GdS, că nu se gândise atât de departe înainte de startul competiției. De asemenea, sportiva legitimată la CSM Craiova a explicat emoțiile prin care a trecut, în special în finală și se bucură că a adus aurul acasă, în Bănie.

„Nu mă așteptam, sincer, să obțin medalia de aur, având în vedere că au participat jucătoare mai bine clasate și mai experimentate decât mine. Cu toate astea, am reușit să mă mobilizez și să pun în practică ce am pus la antrenamente. Finala a fost cea mai dificilă. Am jucat împotriva unei fete din Arad, care anul trecut m-a învins la Cupa României de Seniori, în semifinale. Am avut ceva emoții din prisma acestui fapt, dar am intrat încrezătoare la masă. Din semifinală am început să joc foarte bine și iată că am reușit să iau aurul. Este prima medalie de aur obținută de mine. Până acum pierdeam în finale, pur și simplu mă emoționam și nu îmi ieșea nimic.

Când am ajuns acasă, le-am prezentat cupa părinților. I-am sunat, mai întâi, de pe drum, să le spun că am luat locul 1, că am obținut, într-un final, aurul. Au fost foarte fericiți, mai ales că nu mai jucasem de mulți ani pentru Craiova. Mă bucur că am reușit să aduc aurul în Bănie“, a spus Daniela Bărzoi, pentru GdS.

Sportivii CSM Craiova se pregătesc, acum, pentru Campionatul Național Individual de Seniori, programat la sfârșitul lunii ianuarie.

