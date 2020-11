Box / Sportivele de la SCM și CSM Craiova și-au făcut datoria cu brio

La finele săptămânii trecute, Complexul Sportiv „Olimpia“ din București a găzduit Campionatul Național Feminin, la toate categoriile de vârstă: cadete, junioare, tineret, senioare. La start au fost circa 150 de participante, printre acestea numărându-se și sportivele grupărilor SCM Craiova și CSM Craiova.

Eugenia Anghel, al treilea titlu național consecutiv

Clubul SCM Craiova a fost lovit de Covid-19 chiar înaintea deplasării în Capitală. Patru sportive și antrenorul Ion Dragomir au rămas acasă. Antrenoarea Dora Mustățea a mers la București cu două pugiliste și ambele au obținut medalii frumoase.

„Am luat o medalie de aur prin Eugenia Anghel, la senioare, categoria 48 de kg. Este al treilea titlu consecutiv de campioană pentru ea. Am mai obținut un argint prin Elena Roberta Pantelică, la 69 de kg – tineret. Trebuia să participăm cu 6 sportive, dar restul au ieșit pozitive la Covid. Inclusiv maestrul Dragomir a fost testat pozitiv și e acasă, autoizolat. Dacă nu ieșeau pozitive fetele cu siguranță aveam mai multe medalii, dar asta este situația“, a spus Dora Mustățea, pentru GdS.

„Jenica (Eugenia Anghel – n.r.) a confirmat încă o dată că are valoare și îmi doresc mai mult pentru ea. Jenica trebuie să participe la campionate europene, mondiale, ca să-și arate adevărata valoare, pentru că pe plan intern domină tot. Din păcate nu se știe nimic din cauza acestei pandemii. Urmează Campionatul Național de Cadeți, dar nu știm dacă vom mai participa sau dacă se va mai ține“, a completat Dora Mustățea.

Maestrul Sîrba are o „recoltă“ mai bună de medalii

Mult mai bine a stat clubul CSM Craiova, care nu a avut cazuri de Covid și a avut o delegație mai numeroasă.

„Am avut șase fete. Cinci au boxat oficial, iar una a mers ca să facă meciuri. La cadeți am obținut două medalii. Una a fost de aur, prin Alexandra Filipoiu, categoria 41,500 kg, care anul acesta a câștigat și Cupa României. Cealaltă medalie, de argint, a fost luată de Iordache Roxana Ștefania, la categoria 48 de kg. La junioare am luat un bronz prin Andreea Smarandache, categoria 60 de kg. La tineret am luat locul 3 prin Daniela Smarandache, categoria 48 de kg, iar la senioare, la +80 kg, am luat locul 3 prin Camelia Bădin“, a explicat maestrul Marcel Sîrba, pentru GdS.

„Sunt mulțumit. Trebuie să ținem cont că nu am avut parte nici de o pregătire ca lumea, nici meciuri de pregătire, sparringuri… Nimic, nimic nu am făcut din cauza pandemiei ăsteia! Bine că am fost sănătoși și am participat. Tulcea, care venea cu 15-20 de fete nu a venit deloc, Baia Mare la fel… Între 2 și 6 decembrie, la Arad, este programat Campionatul Național de Cadeți și să vedem ce va ma fi până atunci“, a completat Marcel Sîrba.

