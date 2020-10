În perioada 23-25 octombrie, la Sala Polivalentă din Reșița, a avut loc finala Campionatului Național de lupte, la seniori – individual și pe echipe. Sportivii de la CS Universitatea Craiova au impresionat încă o dată, iar acum se pot mândri cu şapte medalii: două de aur, una de argint şi patru de bronz.

Dacă Cristian Surugiu (61 kg), Sergiu Constantin (61 kg), Ștefan Coman (65 kg) şi Gheorghe Constantin (70 kg) au obţinut medaliile de bronz, iar Ionuț Răduică (79 kg) a luat medalia de argint, Alexandra Anghel (72 kg) şi Răzvan Kovacs (57 kg) au avut prestaţii extraordinare, iar la final au avut şansa să se mândrească cu medalia de aur.

De asemenea, CS Universitatea Craiova este şi vicecampioană națională pe echipe la lupte libere.

Alexandra Anghel: „Mă bucur că am adus la Craiova încă o medalie de aur“

Alexandra Anghel este una dintre sportivele de lăudat ale Craiovei. Aceasta a avut o prestaţie extraordinară la Campionatul Naţional, chiar dacă venea după o pauză mai mare cauzată de o accidentare şi a reuşit să smulgă medalia de aur şi de această dată. „Alex“ a vorbit pentru GdS despre emoţiile pe care le-a avut înainte şi după câştigarea medaliei şi a anunţat că îşi doreşte să performeze şi la Mondialele din decembrie.

„Având în vedere că aşteptam cu nerăbdare Campionatul Naţional după o perioadă complicată în pandemie, pot spune că a fost o competiţie reuşită. De asemenea, am câştigat şi al cincilea titlu de campioană naţională la seniori. Emoţii am avut ca niciodată, pentru că anul acesta nu am avut nicio competiţie, iar la Europene nu am participat din cauza unei accidentări la cervicală. A trebuit să stau, să mă recuperez şi să aştept competiţiile care, din păcate, s-au tot amânat din cauza pandemiei. În decembrie vom avea Campionatele Mondiale şi sper să putem merge şi să luptăm pentru medalii.

Tot timpul am ţintit la cel mai bun rezultat. Este greu să îţi menţi starea de spirit necesară pentru performanţă. Când se apropie competiţia, tu, ca sportiv, îţi pui o anumită presiune pe tine. Aurel Cimpoeru a fost antrenorul care m-a descoperit şi atât el, cât şi noul antrenor de la lot, Nikolay Stoyanov, mă motivează şi au încredere în mine. Ei îmi spun de fiecare dată: ‘Dacă îţi atingi vârful de formă, poţi să baţi pe oricine’. Atmosfera este mereu foarte bună, antrenamentele le facem într-un ritm bun şi mă bucur că am adus la Craiova încă o medalie de aur“, a declarat Alexandra Anghel.

Mama, principala „sursă de energie“

La fel ca şi la celelalte sporturi, nici la lupte nu a fost deloc uşor în perioada pandemiei. Alexandra Anghel a reuşit, totuşi, să se antreneze de acasă, dar nu în totalitate, pentru că nu a avut posibilitatea de a executa antrenamentul practic. De asemenea, Alex, aşa cum îi place să i se spună, a mărturisit cine este susţinătorul ei numărul 1, după dispariţia tatălui.

„Chiar şi în timpul pandemiei am lucrat de acasă. Antrenorul meu de la CS universitatea Craiova mi-a adus toate aparatele necesare, pentru a putea să mă antrenez. Chiar şi aşa, a fost foarte greu, pentru că mi-a lipsit foarte mult partea tehnică, antrenamentele cu adversarul. Aşteptam în fiecare zi să ne anunţe cineva că vom putea reveni la lot, iar în mai, când m-au chemat, nu pot spune în cuvinte cât de bucuroasă am fost.

Susţinătorul meu numărul unu a fost tata, dar după dispariţia sa, a rămas mama cea care, pot spune, că se mândreşte cu mine. Când am venit de la naţionale, i-am pus direct medalia de aur la gât şi m-am simţit foarte bine. Medalia a fost câştigată de amândouă, pentru că fără ea nu aş reuşi“, a adăugat Alexandra.

