Tenis de masă / Asta da ispravă! CSU Craiova, victorii pe linie în turul Diviziei A

În perioada 16-18 octombrie a avut loc turul Diviziei A masculin la Tenis de Masă, competiţie care s-a desfăşurat la Bistriţa. Sportivii de la CS „U” Craiova au disputat şapte jocuri, pe care le-au câştigat, rând pe rând, şi astfel au luat o opţiune serioasă de a ajunge la barajul pentru promovarea în Superligă. De menţionat că majoritatea meciurilor au fost câştigate la zero de băieţii lui Vasile Florea, care au demonstrat că formează un grup unit, care merită să fie prezent în Superliga masculină.

Componenţa echipei CS „U” I Craiova: Simulescu Daniel, Bogdan Cristian, Ursuț Horia ŞI Manescu Mihăiță. Totodată, de remarcat şi faptul că antrenorul Vasile Florea a făcut parte din echipă în meciurile cu Bistrița și Buzău şi a contribuit decisiv la victorii.

Reguli peste reguli înainte de meciuri

Pe lângă turneul desfăşurat la Bistriţa, au mai avut loc competiţii şi la Dumbrăviţa şi Buzău. Vasile Florea, antrenorul sportivilor de la CSU Craiova, a vorbit pentru GdS despre regulile stricte la care sunt supuşi sportivii înainte de meciurile oficiale. De asemenea, acesta a mărturisit şi care este obiectivul principal al lor în acest sezon.

„A fost turul de campionat, disputat la finalul săptămânii la Bistriţa. Au fost etape şi la Dumbrăviţa şi la Buzău, dar, bineînţeles, fiecare echipă a trebuit să respecte ordinele sanitare şi de distanţare. De asemenea, nu a mai fost necesar să facem testele pentru Covid înainte de meciuri. Asta pentru că noi nu practicăm un sport de contact. Regulile stricte s-au menţinut şi de această dată. Ai voie să ajungi la sală doar cu 30 de minute înainte, ai locul tău personal. Totodată, intri pe o parte şi ieşi prin alta, nu ai voie să intri în sală dacă ceilalţi, care au avut meciuri, nu au ieşit înainte. La masă au voie doar doi jucători şi multe altele. Dar, aceste reguli nu au fost doar pentru noi, ci pentru toţi participanţii. De asemenea, după finalul meciului, eşti obligat ca imediat să părăseşti sala. Nu ai voie să mai aştepţi şi să priveşti şi alte meciuri.

Şansă mare de promovare!

Am obţinut victorii pe linie. Obiectivul nostru este să ne calificăm în primele două echipe, ca să putem participa la barajul de promovare în Superligă. Au fost meciuri importante cu Bistriţa, cu Buzăul, ambele câştigate destul de greu. Am jucat şi eu în meciurile cheie, ca să îi ajut pe băieţi. Eram încrezători şi înainte de meci, pentru că ne cunoşteam şi adversarii. Acum, că am obţinut şapte victorii din şapte, avem un atuu important pentru retur. Celelalte contracandidate s-au încurcat de două ori fiecare, iar acum avem posibilitatea de a pierde şi noi două jocuri în partea a doua a campionatului. În cazul în care vom obţine şase victorii din şapte în retur, vom avea asigurată prezenţa la barajul de promovare chiar de pe primul loc“, a declarat Vasile Florea.

Până la finalul anului ar trebui să se mai dispute încă două competiţii, Cupa României de Tineret şi Seniori şi Topurile, dar totul depinde de evoluţia pandemiei în România.

Rezultate CSU Craiova – Divizia A masculin, tur:

Vineri, 16 octombrie: CS „U” I Craiova – Farul Constanţa 3-0, CS „U” I Craiova – CSM Cluj Napoca 3-2, CS „U” I Craiova – CSM Arad 3-0;

Sâmbătă, 17 octomrbie: CS „U” I Craiova – CSM Bistriţa II 3-0, CS Spartac Bucureşti – CS „U” I Craiova 0-3, LPS Rotaru Constanţa – CS „U” I Craiova 0-3:

Duminică, 18 octombrie: Gloria Buzău – CS „U” I Craiova 2-3.

Clasament:

1. CS „U” I Craiova 7 victorii (21/4), 2. Gloria Buzău 5 victorii (18/8), 3. CSM Arad 5 victorii (16/8), 4. CSM Bistriţa 5 victorii (16/7), 5. CSM Cluj Napoca 3 victorii (12/14), 6. Spartac Bucureşti 2 victorii (5/17), 7. Farul Constanţa 1 victorie (6/19), 8. LPS Rotaru Constanţa o victorii (1/21).

