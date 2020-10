Sâmbătă, 3 octombrie 2020, au avut loc alegerile pentru noua conducere a Federaţiei Române de Karate Tradițional. La eveniment au participat și şi-au exprimat votul liber 70 de cluburi din întreaga țară.

Pentru funcţia de Preşedinte al Federaţiei au fost doi candidati pe post, Sensei Nicolae Marandici şi Sensei Simo Ianoş, primul dintre ei deapăşindu-l, la final, cu mult pe contracandidatul său.

De aceasta dată, pe lângă candidații propuşi de membrii activi ai Federaţiei Române de Karate Tradiţional, noutatea a fost alegerea lui Sensei Ilie Dobre (centura neagră 7 Dan), Maestru Emerit al Sportului și Antrenor Emerit al Sportului, dar şi multiplu campion modial şi european. De asemenea, o altă noutate a fost alegerea lui Sensei Mușat Cornel (centura neagră 6 Dan), cel mai titrat sportiv al României pe plan Inţernaţional (Maestru Emerit al Sportului, Antrenor Emerit al Spotului cât și Ordinul Sportiv al României).

O altă surpriză a fost alegerea ca membru în Biroul Federal a lui Sensei Oliwer Dobre (centura neagra 2 Dan), el fiind si cel mai longeviv senior în competițiile naționale și internaționale ale Federației Române de Karate Tradițional. Totodată, Sensei Oliwer Dobre (centura neagra 2 Dan) este dublu campion european la „Karate Tradițional” în 2019 şi dublu vicecampion mondial la „Karate Fudokan” (2019). În acest an, acesta a reuşit să devină campion național la proba „Fuku-go”, ceea ce îi atribuie dreptul de a face parte din Lotul Național de Karate Tradițional Shotokan-Fudokan. A fost desemnat să reprezinte România la Campionatul European, care se va desfășura în luna decembrie, în Belgrad (Serbia), dacă situația la nivel global se va stabiliza și va fi posibilă desfășurarea competiţiei în măsuri de siguranță deplină.

Sensei Oliwer Dobre (2 Dan) are un CV impresionant

Meritele sportivului Oliwer Dobre, legitimat la Clubul Sporiv Alumini-Alro Slatina, au fost recunoscute la nivel national, el fiind seniorul cu cele mai multe participări la Campionatele Naţionale si Internaţionale între anii 1994 – 2020. Acesta are nu mai puţin de 7 titluri de Campion Mondial şi 13 titluri de Campion European.

Sportivul Oliwer Dobre se poate bucura de aprecierea celor care l-au votat, pentru cei 26 de ani de când luptă la seniori fără întrerupere, punându-şi în slujba Federaţiei Române de Karate Tradiţional toată experienţa lui acumulată în cei 30 de ani de practică asiduă.

Sensei Oliwer Dobre a vorbit în exclusivitate pentru GdS despre începuturile sale în „lumea” karatelor. Acesta a mărturisit, totodată, că instructorii au avut un rol foarte mare în dezvoltarea sa profesională.

„Pasiunea pentru Karate a început pe al 16 ani, când am început să vedem primele filme cu karate în timpul Comunismului. Apoi, în 1990, după ce a căzut Comunismul, toată lumea a început să facă karate. Eu, în special, m-am dus la karate ca să pot să mă bat cu oricine, să îi bat pe toţi, dar pe parcurs mi-am schimbat concepţia. Nu a fost greu să descopăr „lumea” karatelor, pentru că am început să fac sport din 1984, din clasa a 4-a. Atunci am început cu luptele greco-romane. Norocul meu a fost că am avut parte de instructori dedicaţi în toalitate artelor marţiale şi m-au făcut să iubesc acest sport. Am avut doi instructori care m-au ajutat să devin ceea ce sunt acum, unul din Caracal, Sensei Daniel Floricel şi, din 1992, Sensei Ilie Dobre”, a declarat Sensei Oliwer Dobre.

Karate Tradiţional încă de la început

„Din 1990 am început să practic Karate Tradiţional. Am ales acest stil pentru că este primul care a ajuns în România, primul pe care l-am cunoscut. Prin maestrul Ilie Dobre, nu am putut trece la un alt stil, pentru că încă nu l-am înţeles pe acesta îndeajus de bine, chiar dacă sunt multiplu campion mondial şi european”, a mai spus Sensei Oliwer Dobre.

Federaţia Română de Karate Traditional beneficiază, de asemenea, prin noii conducători aleși, de un „suflu proaspăt”, care va garanta continuarea proiectelor începute de membrii realeși în funcții. Conducerea Federatiei Române de Karate Tradiţional va intra într-o nouă eră, eră în care toți se vor mobiliza pentru un proiect comun. Noua conducere este recunoscută și apreciată la nivel international.

Federatia Română de Karate Tradiţional are următorii conducători:

Presedinte: Sensei Nicolae Marandici (centura de 8 Dan).

Vicepreședinţi: Sensei Ilie Dobre (7 Dan), Sensei Nicolae Dumitrescu (7 Dan), Sensei Adascalitei Constantin (7 Dan), Sensei Cornel Musat (6 Dan).

Antrenori Federali: Sensei Roxana Cruher (7 Dan), Sensei Smalbegher Dan (6 Dan).

Secretar General: Sensei Nedeloiu Adrian (6 Dan).

Membrii în Biroul Federal: Gabriela Dineaţă, Sensei Cezar Cotescu (5 Dan), Sensei Farkas Dana (4 Dan), Sensei Tampeanu Mihai (4 Dan), Sensei Ionescu Alexandra (4 Dan), Sensei Ciprian Haman (2 Dan), Sensei Oliwer Dobre (2 Dan).

Citeşte şi: Canotaj / Elisabeta Lipă: „Am numai gânduri bune înainte de Europene”