Canotaj / Elisabeta Lipă: „Am numai gânduri bune înainte de Europene”

Weekend-ul următor vor avea loc Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia), iar România va fi prezentă şi de această dată. Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, că speră ca perioada de izolare din primăvară, când sportivii s-au pregătit acasă, să se regăsească cât mai puţin în rezultatele de la această competiţie.

„Am numai gânduri bune. Sincer, nu ştiu dacă e mult sau puţin că participăm cu 12 echipaje la europene. Am ajuns la performanţa asta, să avem sportivi în 12 probe, având în vedere că nu cu mult timp în urmă eram bob numărat şi cred în sportivii ăştia că vor da tot ce au mai bun în ei. Având în vedere că a fost un an greu, lung ca pregătire, un an cu singura competiţie agreată. A fost un an foarte, foarte greu, o necunoscută pentru toată lumea. Nimeni nu a mai trăit o asemenea situaţie.

A trebuit să ne adaptăm vremurilor, să stăm acasă două luni şi ceva, să ne pregătim fiecare cum a putut. Normal că toate acestea sunt nişte minusuri pentru a-ţi atinge obiectivele. Dar trecem peste ele, nu ne gândim, ne-am pregătit foarte bine de când am revenit în cantonament şi eu sper ca acea perioadă grea de pandemie cât am stat acasă să se revadă cât mai puţin în rezultatele sportivilor”, a declarat Lipă.

Elisabeta Lipă: „Toţi sportivii noştri sunt în regulă”

Toţi sportivii din lotul României au avut rezultate negative la testele pentru coronavirus, iar pentru siguranţă federaţia a luat decizia de a efectua deplasarea în Polonia cu o cursă charter. De asemenea, Lipă a mărturisit că are aşteptări mari de la Europene.

„Noi nu avem probleme. Toţi sportivii noştri sunt în regulă. Au înţeles foarte bine situaţia, că orice derapaj îi scoate din circuitul înaltei performanţe. Pot să spun că sunt nişte sportivi exemplari, nişte exemple pentru mulţi că se poate. Noi am zburat cu un charter Tarom în Polonia, pentru că am considerat că sănătatea sportivilor este mai presus de orice. Mai ales că anul acesta nu am avut competiţii multe ca să spunem că şi costurile au fost exagerat de mari. Mulţumim Tarom că ne-a dus în siguranţă, sperăm să ne aducă la fel acasă, chiar dacă sperăm că vom fi mai grei, cu mai multe medalii.

Am aşteptări mari. Întotdeauna mi-a plăcut podiumul şi cel mai înalt loc şi îmi doresc cât mai multe medalii de aur. Acum să fie şi Dumnezeu cu noi, cum a fost de fiecare dată. Vom vedea”, a adăugat Elisabeta Lipă, preşedintre FRC.

România participă cu 45 de sportivi şi 12 echipaje la Campionatele Europene de seniori, care vor avea loc în perioada 9-11 octombrie, la Poznan (Polonia).

Anul trecut, la Europenele de la Lucerna (Elveţia), România a cucerit o medalie de aur, patru de argint şi una de bronz, informează Agerpres.

Componenţa bărcilor:

dublu rame feminin: Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuş;

dublu rame masculin: Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă;

dublu vâsle feminin: Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş;

dublu vâsle masculin: Ioan Prundeanu, Marian-Florian Enache;

patru vâsle feminin: Cristina-Georgiana Popescu, Dumitriţa Juncănariu, Beatrice-Mădălina Parfenie, Roxana-Iuliana Anghel;

patru vâsle masculin: Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari;

simplu masculin: Mihai Chiruţă;

dublu vâsle feminin, categorie uşoară: Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă;

patru vâsle feminin: Nicoleta Paşcanu, Andrea-Ioana Budeanu, Elena Logofătu, Alina-Maria Baleţchi;

patru vâsle masculin: Gheorghe-Robert Dedu, Adrian Damii, Alexandru-Cosmin Macovei, Andrei-Sebastian Cornea;

opt plus unu feminin: Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea;

opt plus unu masculin: Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu.

