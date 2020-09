Tenis de masă / Final de Superligă. CSU Craiova a retrogradat în Divizia A

În perioada 10-13 septembrie a avut loc returul Superligii la Tenis de Masă, competiţie care s-a desfăşurat la Centrul Olimpic Român Sydney 2000, de la Izvorani. Sportivii de la CS „U” Craiova au disputat şase jocuri, plus unul de baraj, pe care le-au pierdut şi astfel au retrogradat în Divizia A. De menţionat că toate jocurile au fost extrem de disputate, aproape fiecare set fiind pierdut la una sau două mingi.

Antrenorul echipei craiovene, Vasile Florea, consideră că pauza competiţională a dezavantajat echipa sa, care nu a început la timp pregătirile.

„Am participat la returul Superligii şi, din păcate, am pierdut meciul de baraj de menţinere în ligă cu cei de la Constanţa, scor 3-1. Rezultatele au fost foarte strânse, am pierdut fiecare set la 10, 12. Să pierzi un set într-o asemenea manieră, ne afectează şi la moral. Perioada de pauză cauzată de pandemie ne-a afectat mai mult pe noi, pentru că am început mai târziu faţă de ceilalţi, care au început chiar în primul val, în iunie. Acolo nu puteam face încălzirea prea bine, puteam sta doar doi oameni la masă. În fiecare dimineaţă trebuia să ne prezentăm la epidemiolog, să ne facă triajul. Dar nu ne putem plânge, a fost o problemă pentru toată lumea”, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

Obiectiv: Promovarea!

Oficialul oltean nu are de gând să petreacă prea mult timp în Divizia A, aşa că formaţia sa va ataca promovarea chiar din toamnă.

„În octombrie o luăm de la capăt în Divizia A. Calendarul competiţional rămâne acelaşi, vom juca tur-retur. Însă, nu se ştie exact cum vom juca, dacă vom fi din nou închişi undeva sau fiecare va pleca în deplasare, ca în perioada normală. Acest lucru depinde de evoluţia pandemiei şi de ce decizii se vor lua perioada următoare.

Ne dorim să fim în primele patru, în play-off, şi apoi să promovăm în Superligă. Va urma perioada de transferuri, dar majoritatea echipelor sunt deja formate. Vom întâlni două echipe bunicele, care au urcat din Divizia B, Bistriţa şi Mediaş, dar nu neglijăm nicio formaţie”, a adăugat tehnicianul Craiovei.

Rezultate CSU Craiova – retur Superligă

Joi, 10 septembrie: Pristavu C-Lung – CS „U” I Craiova 3-0, CS „U” I Craiova – Top Star Constanţa 0-3;

Vineri, 11 septembrie: CS „U” Craiova – CS Mioveni 3-1, CS „U” Craiova – CS Voinţa C-Lung 1-3;

Sâmbătă, 12 septembrie: CS Od. Secuiesc I – CS „U” Craiova 3-0, CSA Steaua Bucureşti – CS „U” I Craiova 3-0

Baraj: Top Star Constanţa – CS „U” I Craiova 3-1.

