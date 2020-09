Ciclism / Eduard Grosu, câştigătorul ediţiei a 53-a a Turului României

Rutierul Eduard-Michael Grosu, component al naţionalei României, a câştigat, duminică, ediţia a 53-a a Turului ciclist al României.

Italianul Andrea Guardini s-a impus pe circuitul Piaţa Presei Libere – Şos. Kiseleff – Arcul de Triumf – Şos. Regele Mihai I – Piaţa Victoriei şi retur, cu timpul de 2 h 14 min 25 sec pe cei 100 km. A fost urmat în acelaşi timp de Grosu, apoi de polonezul Szymon Krawczyk (CCC Development Team), germanul Lucas Carstensen (Bike Aid), Ionuţ-Andrei Andrei (CS UVT Devron West Cycling Team), Adi-Narcis Marcu (Torpedo Zărneşti) etc.

Edi Grosu, care a deţinut tricoul galben de lider al clasamentului general din prima etapă, a reuşit şi el două victorii, în etapele 3 şi 4.

Alte rezultate de la Turul României:

Cele trei sprinturi intermediare de duminică au fost câştigate de românul Serghei Ţvetcov, de kazahul Matvei Nikitin (Vino Astana Motors) şi de germanul Lucas Carstensen.

În clasamentul general final, Eduard Grosu a fost urmat de germanul Nikodemus Holler (Bike Aid), la 41 de secunde, şi de Szymon Krawczyk (CCC Development Team), la 45 de secunde. Românul Serghei Ţvetcov s-a clasat pe şase, la 47 de secunde.

În clasamentul pe echipe, Bike Aid a ocupat prima poziţie, urmată de Giotti Victoria – Savini Due, CCC Development Team, Vino Astana Motors şi echipa naţională a României.

În clasamentul sprinterilor, kazahul Matvei Nikitin (Vino Astana Motors) a ocupat primul loc, câştigând tricoul roşu, urmat de conaţionalul şi colegul Aleksandr Ovsianikov şi de Eduard Grosu.

Clasamentul căţărătorilor a fost câştigat de Ovsianikov (tricoul verde), urmat de Canaveral Vargas şi de Nikitin.

În clasamentul celor mai buni rutieri români, Eduard Grosu a fost primul (tricoul albastru), urmat de Ţvetcov şi Dima.

Aceasta a fost a treia victorie românească în ultimii trei ani, după ce Ţvetcov s-a impus în 2018.

„Planul meu nu era câştigarea Turului României”

Rutierul Eduard-Michael Grosu, a declarat, duminică, după ce a câştigat Turul României, că nu acesta era obiectivul său. Mai mult de atât, el a şi intenţionat să părăsească competiţia după primele trei etape.

„Sunt fericit, cu siguranţă, chiar dacă nu acesta a fost planul meu. În plan aveam să fac doar primele trei etape şi apoi să plec în Belgia, unde aveam o competiţie cu echipa. Am luat-o etapă cu etapă, să văd ce rezultate pot obţine. Din fericire, am reuşit să câştig la Lacul Sf. Ana, am preluat tricoul galben. Era foarte dificil să plec cu tricoul galben, iar federaţia a cerut echipei să mă lase să continui competiţia în România. A făcut asta, sâmbătă am reuşit să câştig etapa, după ce Serghei Ţvetcov s-a sacrificat pentru mine. A făcut o muncă extraordinară. În primele etape, echipa Steaua, Torpedo şi echipa naţională au lucrat perfect pentru a menţine tricoul. Eu nu aveam neapărat o mentalitate de a aduce tricoul, pentru că e o presiune. Am luat-o în joacă, pentru că urma să plec în Belgia. Dar ieri când m-am trezit cu tricoul în cameră am ştiut că o să câştig Turul României.

Formă bună, rezultate pe măsură

Aş fi dorit să închei cu încă o victorie, din nefericire am greşit puţin raportul la sprint, am ajuns paralel cu Guardini, dar în ultimii 50 de metri i-am dat un pinion mai mic şi i s-au blocat puţin pedalele. Dar sunt bucuros că am câştigat două etape, am câştigat clasamentul general şi nu am ieşit în nicio etapă din primii trei, ceea ce îmi dă speranţe pentru competiţiile de săptămâna viitoare, Turul Luxemburgului, iar duminica viitoare cu siguranţă voi putea face un rezultat bun la Campionatele Mondiale. Aş vrea să mulţumesc federaţiei pentru că a fost o competiţie foarte frumoasă, cu toate că suntem într-un an foarte dificil, în pandemie. Dar mă bucur că forma mea este foarte bună şi că am aceste rezultate. Am muncit foarte mult în pandemie, rezultatele au început să apară şi sunt sigur că nu se vor opri până la sfârşitul anului”, a declarat Grosu, citat de Agerpres.

Grosu: „Cred că am demonstrat că merit locul pentru Olimpiadă”

Referitor la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Grosu a spus că evoluţiile sale din ultimii ani îl îndreptăţesc să fie inclus printre participanți.

„Cred că în ultimii ani am demonstrat că îmi merit locul pentru Olimpiada de la Tokyo. Suntem 2-3 sportivi importanţi în România. Serghei Ţvetcov este unul dintre pilonii de bază ai naţionalei României, e un profesionist ca şi mine. Cum arăta Turul României pe hârtie, nu avea şanse foarte mari să câştige, pentru că nu existau căţărări şi s-a sacrificat pentru mine. Cu siguranţă, dacă Turul României s-ar fi terminat pe Transfăgărăşan, el ar fi fost liderul echipei. Mai mult de atât, ar fi fost posibil să fi preluat el tricoul galben. Însă a fost desenat în acest mod şi am putut să mă exprim la maximum şi să aduc acasă victoria. Sunt primul braşovean cred care câştigă Turul României şi asta mă bucură foarte mult”, a mai spus sportivul român.

