Scrimera Ana-Maria Popescu a declarat, luni dimineaţă, înaintea primului său antrenament desfăşurat în aer liber, că îşi doreşte să participe la prima etapă a Cupei Mondiale programată în luna noiembrie, la Tallinn (Estonia).

„E un nou început, atât pentru elevi, cât şi pentru mine. Chiar trebuia să iau un buchet de flori să-l înmânez domnului antrenor. Pentru că dacă stau bine şi mă gândesc, după această intervenţie chirurgicală prin care am trecut, cred că sunt la clasa 0, la liniuţe şi bastonaşe. Însă, uşor-uşor sper să trec fiecare etapă cu bine şi să ajung în final să mă calific şi pentru sala de scrimă.

În teorie, prima competiţie la care ar trebui să merg este în noiembrie, la Tallinn. Acolo e prima etapă a Cupei Mondiale din calendarul competiţional. Tot ce ştim acum despre această competiţie este că dacă nu se va putea organiza la timp, va fi direct anulată, nu amânată. Aşadar, vom vedea, mai este până în noiembrie. Important pentru mine este să fiu aptă până atunci şi să pot să concurez. Este timp… fizic mă simt bine, scrima a rămas în urmă cu şase luni… Aş avea timp să am o pregătire decentă, dar fără să merg la Tallinn să emit pretenţii. Deşi, dacă stau bine şi mă gândesc, toată lumea a trecut prin această perioadă de pauză, nu cred că s-a antrenat cineva la 100% din capacitate, aşa că nivelul va fi destul de scăzut. Toată lumea va avea o şansă”, a spus Ana Maria Brânză, citată de Agerpres.

Ana-Maria Popescu: „Visez să ajung la Tokyo”

Ana-Maria Popescu a menţionat că visează în continuare să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Îmi e foarte dor de competiţii, incomensurabil… eu, care nu vizionam competiţiile, acum cred că le-am învăţat pe de rost. Sunt asalturi pe care le tot urmăresc de dor şi drag şi mă tot gândesc dacă o să mai ajung vreodată acolo. Pentru că normalitatea pe care noi o ştiam nu va mai arăta la fel. Acum trebuie să ne adaptăm situaţiei. Eu visez să ajung la Tokyo, nu mă costă nimic până la urmă. Nu am limită din punctul acesta de vedere. Vom vedea, Comitetul Olimpic Internaţional şi organizatorii tot promit că ne vom vedea la Tokyo, iar datoria noastră este să fim pregătiţi şi antrenaţi pentru marea competiţie”, a mai precizat Ana-Maria

Ambiţia le învinge pe toate

Perioada de recuperare de după intervenţia chirurgicală a fost una dificilă, susţine scrimera.

„A fost foarte greu în aceste luni. Am avut momente în care am căzut, iar apoi m-am ridicat. La un moment dat nici nu mai speram să fiu pe picioarele mele. Au fost multe momente în care mă săturasem. Însă, întotdeauna a fost acest obiectiv, să mă întorc în sala de scrimă. După tot procesul de recuperare, după neputinţă, frustrare, iată că sunt din nou la antrenament cu zâmbetul pe buze, chiar dacă nu în sală, ci pe teren sintetic. Nici măcar pe iarbă nu sunt. Acum sunt pe terenul de antrenament al juniorilor, mai am până ajung pe noul teren din Ghencea. Aştept ca noul stadion să fie gata, până atunci trebuie să îmi văd de antrenament. Mă gândesc că poate organizăm şi o competiţie în aer liber pe stadion, dacă tot trebuie să ne reorganizăm activitatea”, a adăugat Brânză.

