Lewis Hamilton: Nu a fost un weekend foarte bun pentru mine

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a avut parte de un weekend nefavorbabil în Austria. Sextuplul campion a plecat de pe locul 5 al grilei de start după o penalizare de trei locuri pentru că nu a încetinit la steagul galben în timpul calificărilor. Mai mult de atât, Hamilton s-a clasat pe locul 4 la Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, după o altă penalizare de 5 secunde pentru acroşarea lui Alexander Albon.

La finalul cursei, Lewis a afirmat că aceste incidente nu l-au descurajat, ci din contră l-au încurajat să piloteze mai bine pe viitor.

„Nu a fost un weekend foarte bun pentru mine, dar a fost vina mea în totalitate. A fost un pic bizar astăzi (duminică) să mă trezesc dintr-o dată cu o penalizare (cu mai puţin de o oră înainte de start), dar asta nu m-a destabilizat, ci, din contră, m-a încurajat să pilotez mai bine. Şi am impresia că este exact ce am şi făcut. Am avut un ritm bun care mi-a permis să-l ajung pe Valtteri Bottas (liderul cursei), iar apoi a fost situaţia nefericită cu Alex”, a afirmat Hamilton.

„Voi merge înainte”

„Încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta din nou (după MP al Braziliei de anul trecut). Am avut impresia că a fost un simplu incident de cursă, dar prea puţin contează. Indiferent ce penalizare vor considera comisarii de cursă că merit, eu voi merge înainte”, a adăugat Hamilton.

Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a câştigat duminică Marele Premiu al Austriei, primul din acest sezon al Formulei 1, desfăşurat pe circuitul de la Spielberg, fără spectatori, la trei luni de la data la care trebuia să debuteze stagiunea.

Podiumul a fost completat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi de britanicul Lando Norris (McLaren), care s-a clasat în premieră pe podium.

