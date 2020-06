Auto / Arabia Saudită, gazda Raliului Dakar în perioada 3-15 ianuarie 2021

Ediţia din 2021 a Raliului Dakar, a doua care se va desfăşura în Arabia Saudită, va avea loc între 3 şi 15 ianuarie în jurul oraşului Jeddah.

Raliul-raid îi va duce pe concurenţi întâi spre est, apoi spre nord, cu o zi de repaus pe 9 ianuarie, înainte de a coborî de-a lungul Mării Roşii, anunţă Agerpres.

„Noi am valorificat întreaga Arabie Saudită. Ţara este atât de mare încât am reuşit să nu reluăm decât 50-100 km din traseul de anul trecut. În fiecare etapă regăsim un pic din toate ingredientele. Am încercat să păstrăm dunele, părţile tehnice şi părţile rapide în aproape toate zilele”, a declarat David Castera, directorul Dakarului.

După ce în acest an au decedat doi motociclişti, la ediţia viitoare se va pune accentul pe siguranţa motocicletelor şi a quad-urilor. Va fi obligatorie purtarea vestei airbag pentru categoriile cele mai vulnerabile, iar piloţii vor fi preveniţi de alerte sonore dacă se apropie de un pericol. De asemenea, viteza lor va putea fi limitată la 90 km/h în anumite zone de risc. Celelalte noutăţi se referă la navigaţie.

La clasa auto, ediţia din 2020 a fost câştigată de pilotul spaniol Carlos Sainz (Mini), iar clasa moto s-a încheiat cu victoria americanului Ricky Brabec (Honda).

