Lupte / Aurul Olimpic, singurul obiectiv al luptătorului Alin Alexuc

Uriașul din luptele românești, Alin Alexuc, campion european anul acesta, a simțit „gustul aurului în luna februarie, iar acum îşi doreşte să triumfe şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acesta este focusat pe calificare și vrea să fie pregătit pentru marea provocare: titlul olimpic. Alături de colegii de la luptele greco-romane și de antrenorii Constantin Arghira și Petre Cărare, Alin e deja de trei săptămâni în cantonamentul de la Complexul Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani şi trage tare să recupereze ce a pierdut în perioada pandemiei.

„A fost o perioadă foarte grea în cele două luni petrecute acasă. Eram pregătit 100%, pentru că urma turneul de calificare, dar după antrenamentele efectuate de la propriul domiciliu am ajuns doar la 50% din capacitatea mea. Acum am început uşor, uşor treaba. Am avut o formă foarte bună la Campionatul European, iar peste o lună ar fi fost turneul de calificare. Acum, tot ce putem face este să ne antrenăm cu gândul la Jocurile Olimpice. Am pierdut foarte mult la capitolul forţă şi din specificul luptelor cu partenerul. Dacă nu faci lucrezi la specificul luptelor la antrenamente, cam pierzi tot, inclusiv îndemânarea. Îmi trebuie vreo trei luni ca să ajung la 90%.

Cantonamentul este bun, binevenit după perioada de repaus. Facem alergări, forţă, punem accent în special pe ceea ce am pierdut în perioada de repaus. Voi face pregătire, două antrenamente pe zi, de la 10.00 şi la 17.00, pentru că doar aşa putem reveni la forma iniţială. Cu siguranţă va fi o perioadă grea acum şi vom trage tare în cantonament“, a spus Alin Alexuc pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Încrezător în propriile forţe

Încrederea în sine îţi creşte totodată şi potenţialul, dar şi nivelul de motivaţie, iar Alin este convins că se va lupta în 2021 pentru aurul olimpic. Acesta a mărturisit că deja visează la momentul intonării imnului naţional, după triumful său de la Tokyo.

„Deja mă gândesc cum va cânta imnul când voi fi pe podium, pentru că obiectivul meu este să obţin medalia de aur. O medalie ca aceasta e neprețuită. Nu mai contează cât înduri, contează să treci fiecare prag și să rămâi motivat până la capăt. Dacă nu va fi la Tokyo, va fi la Paris. Am în spate două ediţii ale Jocurilor Olimpice. Dacă la Londra eram prea mic ca să iau medalie, la Rio am luptat pentru medalia de bronz. Anul acesta eram cu gândul doar la aur şi atât. Am început bine în februarie, la CE şi credeam că este un an perfect pentru mine. Nu am fost prea încântat de amânarea Olimpiadei, pentru că eram pregătit. Dar pot spune că am încredere că totul se întâmplă cu un scop şi sunt convins că în 2021 o să fie mult mai bine decât ar fi fost anul acesta”, a adăugat Alin Alexuc.

„Voi mai duce încă patru ani”

Chiar dacă rezultatele de la Tokyo nu ar fi cele dorite, Alin nu va renunţa la cariera sa şi promite că va fi prezent şi la ediţia următoare a Jocurilor Olimpice, de peste paru ani.

„Fiind la categoria de 130 kg, nu mai slăbesc, mă antrenez foarte bine. Atâta timp cât mă simt bine şi sunt sănătos, nu voi renunţa după Tokyo. Mai mult ca sigur voi mai duce încă patru ani, până la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice. La lupte, la categoria grea, majoritatea au 34-35 de ani, cam asta este vârsta lor şi eu nu renunţ prea repede la cariera mea”, a încheiat luptătorul.

