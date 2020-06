Conor McGregor și-a anunțat din nou retragerea din luptele în cușcă. Este a treia oară când irlandezul spune că se retrage, însă de fiecare dată s-a întors din drum. La 31 de ani, cel mai mare star al momentului din luptele în cușcă a strâns o avere impresionantă.

Cea mai marte bursă a lui McGregor în luptele în cuşcă a fost de 3 milioane de dolari, care rămâne un record în UFC. Un alt exemplu este la meciul din 2017, cu Floyd Mayweather, disputat pe regulament de box. Irlandezul a avut asigurate 30 de milioane de dolari doar din bursa de meci, fără a mai pune la socoteală drepturile de imagine şi sponsorii.

Potrivit publicației Forbes, McGregor a adunat 113 milioane de euro până la finalul anului trecut însă în această sumă nu sunt incluse și veniturile pe carte le are din alte afaceri, în afară de banii din lupte. McGregor mai are afaceri și în domeniul modei, acolo unde colaborarea cu croitorul american David August Heil i-a adus un profit de aproximativ 55 de milioane de euro pe an. De asemenea, afacerea cu brandul propriu de whisky a cifrat vânzări de 760 de milioane de euro chiar în primul an al lansării.

Conor McGregor este primul luptător din UFC care a fost campion mondial în acelaşi timp la două categorii de greutate: pană şi uşoară. Acesta are 22 de victorii în MMA, dintre care 19 obţinute prin knock out şi una prin submission, pe lângă cele 4 înfrângeri.

