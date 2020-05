Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec consideră că în cazul în care antrenamentele în apă vor fi în continuare interzise, România riscă să piardă o generaţie întreagă se sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

„Eu i-am spus şi domnului ministru, încă de atunci când s-a întrerupt activitatea, pentru că se estima de atunci că vor fi închise bazele sportive pentru 3-4 luni, deşi mi se părea de domeniul fantasticului, că dacă ajung sportivii să stea mai mult timp departe de acest mediu, noi riscăm să pierdem şi generaţia pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Nu mai zic de categoriile mai mici, vorbesc de generaţia celor de 16-17 ani. Pentru că e foarte greu să stai departe de apă, e un mediu diferit, un mediu la care nu suntem adaptaţi decât dacă stăm acolo o lungă perioadă de timp. Şi copiii chiar au stat de la vârste foarte fragede.

Acum, fizicul, musculatura, totul se transformă, pentru că au făcut efort fizic pe uscat, dar nu l-au adaptat la mediul acvatic, plus kilogramele în plus care apar, pentru că dacă nu mai faci acelaşi tip de efort automat, apar. Aşadar, după cum spuneam, riscăm să pierdem şi generaţiile de sportivi pentru Paris 2024. Eu încă sunt optimistă, să nu ajungem acolo şi să se dea pe 1 iunie posibilitatea copiilor legitimaţi să intre în bazin, chit că intră o dată pe zi. Se pare că în alte ţări s-a conştientizat acest lucru şi s-a început pregătirea. Sper să se întâmple şi la noi”, a declarat Potec pentru Agerpres.

Activitatea sportivilor din loturile naţionale, perturbată de pandemie

Oficialul FRNPM afirmă că în acest moment nu se mai poate spune cu exactitate câţi sportivi numără loturile naţionale de tineret şi juniori. Asta pentru că nu ştie câţi vor mai putea continua activitatea sportivă de performanţă după pauza lungă provocată de pandemie.

„Zilele trecute vorbeam cu un primar din Bucureşti care doreşte să pună gratuit la dispoziţie un bazin pentru a se pregăti sportivii noştri de lot naţional. I-am spus că nu avem cum să facem un protocol, pentru că în momentul de faţă nu ştim ce sportivi mai avem disponibili, nu ştim câţi mai rămân să facă sport de performanţă, în ce situaţie se află, câte kilograme au luat în plus. Ei spun că sunt în formă, dar până nu îi vede antrenorul faţă în faţă şi îi bagi în apă nu poţi garanta că mai rămân în lot şi că ne putem baza pe ei la marile competiţii internaţionale.

Să vedem după ce se dă drumul, toate cluburile îşi fac o evidenţă a sportivilor care au rămas, tragem linie şi vedem cât de grav a fost. Dar important este să dăm drumul odată, pentru că pe hârtie noi avem sportivii legitimaţi, dar în realitate nu mai ştim care e situaţia lor. Eu sper să se înţeleagă la nivelul Ministerului Sănătăţii, că, aşa cum s-a dat drumul acum ca lumea să facă mişcare, înotătorii nu pot face asta decât dacă au acces la un bazin de înot”, a adăugat Camelia Potec.

De la 1 iunie vor să reînceapă treaba

Campioana olimpică de la Atena 2004 speră să găsească înţelegere la Ministerul Sănătăţii pentru ca de la 1 iunie copiii legitimaţi să aibă voie să reînceapă antrenamentele.

„Urmează să mergem la Ministerul Sănătăţii. Noi am pregătit toată documentaţia, cu toate modele din străinătate. Noi am făcut trei propuneri, prima cu olimpicii, care au şi intrat în cantonament la Izvorani, a doua etapă cu toţi sportivii legitimaţi, de la 10 ani, să intre în bazine de la 1 iunie, iar a treia etapă din 15 iunie, cu iniţierea, pentru toată lumea. Pentru că sunt destul de mari costurile de întreţinere pentru un bazin şi nu poţi să ţii doar sportivii legitimaţi, pentru că majoritatea nu plătesc. Cu un program strict şi cu măsuri de distanţare, evident.

Am dat 15 pagini de măsuri. Iar în etapa a treia, de pe 15 iunie, am propus şi folosirea vestiarelor, faţă de primele. Am depus măsurile folosite în alte ţări pentru a se vedea că este posibil şi fără folosirea vestiarelor în primă fază. Să vedem, pentru că în măsurile luate pentru perioada stării de alertă scrie clar că bazinele nu se deschid pentru o perioadă de 30 de zile, nici măcar astea exterioare. Vom vedea dacă se vor deschide măcar pentru sportivii legitimaţi mai devreme”, a încheiat Camelia Potec.

Citește și / Ionuț Stroe: Guvernul trebuie să își dea acordul pentru deschiderea bazinelor