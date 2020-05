Mihai Covaliu: Suntem un caz fericit în comparație cu alte țări

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a afirmat, vineri, că sportul românesc reprezintă un caz fericit în contextul traversării perioadei de pandemie de COVID-19.

„Şi Italia a început activitatea. Ne-am uitat foarte atent la ce se întâmplă în Italia şi am ţinut legătura cu colegii noştri. Ei şi-au luat toate măsurile, după situaţia mult mai grea prin care au trecut faţă de noi. Eu spun că suntem un caz fericit la cum am trecut peste această situaţie foarte, foarte grea. Guvernul României şi-a făcut datoria prin faptul că a luat aceste măsuri, nu drastice, ci adecvate acestei perioade. Noi, în sport, am reuşit să respectăm imediat aceste măsuri. Drept dovadă, la ora actuală nu avem niciun caz de infectare cu COVID-19 în sport”, a declarat Covaliu.

Oficialul COSR a apreciat că sportul românesc a trecut cu brio această perioadă.

„După cum ştiţi, avem până acum 59 de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice, la 12 discipline. Mai avem în curs de calificare 82 de sportivi de la încă 6 discipline. Eu sunt mulţumit de cum arată la ora actuală acest grafic şi de faptul că am reuşit să trecem cu bine de aceste două luni în care a trebuit să găsim soluţii, să oferim cadru legal pentru pregătirea sportivilor. Acum, iată-ne în această poziţie de a reîncepe pregătirile, respectând toate normele impuse de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii”, a adăugat Mihai Covaliu.

Citește și / Ionuț Stroe: Guvernul trebuie să își dea acordul pentru deschiderea bazinelor