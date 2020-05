Eliza Samara: M-am perfecționat în toată această perioadă

Covid-19 a avut un impact semnificativ în sport și, implicit, în tenisul de masă. Restricțiile de mișcare impuse de guvernele țărilor lumii au dus la suspendarea antrenamentelor sportivilor, dar și a calendarului intern și internațional, pe o perioadă nedeterminată. Odată cu relaxarea acestor restricții, mulți sportivi au reînceput pregătirile, iar de acum înainte se așteaptă „undă verde” pentru a putea organiza competiții sportive.

Eliza Samara a fost una dintre sportivele descurcărețe ale României în perioada pandemiei. Sportiva s-a adaptat rapid noilor reguli impuse de Guvern, chiar dacă la început și-a făcut griji pentru situația sa profesională. Timpul petrecut în propria casă nu a fost irosit și, mai mult de atât, Eliza a reușit să imbine exercițiile fizice cu cele tehnice.

„Recunosc, când am auzit ca avem interzis să ne mai antrenăm și că trebuie să ne izolăm la domiciliu, am început să mă panichez. Am stat și m-am gândit la soluții în a mă antrena. În cele din urmă, soluții au fost și am găsit! Mi-am instalat masa de tenis de masă în living. Am făcut rost de un robot performant, special de tenis de masă. Benzi elastice, minge medicinală, gantere, bicicleta eliptică, toate acestea m-au ajutat în a-mi menține tonusul muscular. Așa mi-am petrecut izolarea la domiciliu. Pot spune că în această perioadă am reușit să îmi fac un program bine pus la punct. Am învățat să fiu mult mai ordonată în program, să nu mă abat de la el, chiar dacă uneori devenea rutina aceea. Dar pot să spun că m-am perfecționat în această perioadă”, a declarat Eliza Samara pentru Federația Română de Tenis de Masă (FRTM).

Carantina, cu bune și cu rele

Și Eliza a fost una dintre persoanele care s-au izolat la propriul domiciliu pe timpul stării de urgență. Acest lucru este privit din două perspective diferite de jucătoarea constănțeancă.

„M-a bucurat această izolare pe moment. Primele două săptămâni au fost perfecte. Mi s-a părut că timpul trece repede! Dar pe parcursul zilelor m-a întristat faptul că, având marea lângă mine, fiind din Constanța, nu am putut ieși să mă plimb sau să alerg. Mi-au lipsit foarte mult, în afară de antrenamente, ieșirile la plimbare cu prietenii, turneele, cantonamentele, colegii, tot ce înseamnă socializare”, a spus Eliza.

Medalia la Olimpiadă, un obiectiv măreț

Jocurile Olimpice sunt un „vis” important pentru Eliza Samara. Sportiva româncă se concentrează în special pe antrenamente în această perioadă, pentru că își dorește nespus de mult o medalie în proba de echipe la Olimpiada de anul viitor.

„Aștept cu mare ardoare competițiile, mă îngrijorează incertitudinea. Nu știu când se vor relua competițiile, însă sănătatea este cea mai importantă. Un an este mult, dar o să-l iau ca atare. Voi avea timp mai mult de antrenamente, de pus la punct scheme de joc. Vreau să aspir și să-mi îndeplinesc obiectivul, acela de la lua medalie în proba de echipe”, a încheiat Eliza Samara.

