Jucătorul român de tenis de masă Ovidiu Ionescu a declarat, într-un interviu acordat Federaţiei Române de Tenis de Masă, că următorul său obiectiv este câştigarea medaliei de aur la Campionatele Europene. Turneul este programat la Varşovia (Polonia), în perioada 15-20 septembrie.

„Cum Jocurile Olimpice s-au amânat, sper să iau o medalie de aur la Campionatele Europene. Nu contează în ce probă”, a spus jucătorul român.

Sportivul a vorbit despre copilăria sa, dar și cum a început această „aventură” în lumea tenisului de masă.

„Îmi amintesc că fratele meu nu era lăsat de colegii săi de clasă să joace tenis de masă în curtea şcolii, aşa că i-am cerut lui Moş Crăciun să ne aducă două palete de tenis de masă. Când le-am primit, am început să ne jucăm amândoi pe biroul tatălui meu. Iniţial a fost amuzant pentru părinţii mei, după aceea a devenit enervant. Aveam multă energie, astfel că m-au dus la un club de tenis de masă din oraşul natal. Când m-am mutat în Germania am realizat că voi face acest sport pentru performanţă. Iubesc acest sport foarte mult, cu toate momentele de cumpănă şi de bucurie. Prima mea medalie de aur am câştigat-o pe când aveam 10 ani şi am câştigat TOP 10 pentru prima dată. Ţin minte că eram foarte fericit. Părinţii erau alături de mine şi mi-au cumpărat o armă de jucărie cu bule”, a menţionat Ovidiu Ionescu.

„Argintul de la Europene și Mondiale sunt cele mai frumoase amintiri”

Cele mai frumoase amintiri ale jucătorului în vârstă de 30 de ani sunt legate de medaliile cucerite, dar şi de participarea la Jocurile Olimpice.

„Cred că sunt două cele mai importante amintiri. Atunci când am cucerit argintul la Campionatele Europene și la Campionatele Mondiale. Vrei să crezi că vei reuşi și, când o vei face, nu poţi compara acel moment cu niciunul. Apoi am fost impresionat de Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Fiind alături de cei mai buni sportivi din lumem, mi-am dat seama că trebuie să-mi urmez visul. Cea mai mare deziluzie este finala recentă de la Jocurile Europene. Câştigătorii s-au calificat la Jocurile Olimpice. Adversarii noştri, Petrissa Solja şi Patrick Franziska au jucat perfect, iar noi nu am avut nicio șansă„, a precizat Ovidiu Ionescu.

Ovidiu Ionescu este component al lotului masculin de tenis de masă. De-a lungul carierei, acesta a reuşit performanţe precum: locul 2 la Campionatele Mondiale 2019 (dublu masculin), locul 2 la Campionatele Europene 2018 (simplu masculin), locul 3 la Campionatele Europene 2016 (dublu mixt), locul 2 la Jocurile Europene 2019 (dublu mixt), locul 5 la Jocurile Europene 2019 (echipe masculin) şi o participare la Jocurile Olimpice, ediţia din 2016 de la Rio de Janeiro, Brazilia.

Citește și: VIDEO / Jucătorii Universității Craiova se antrenează de astăzi în grupuri de câte trei