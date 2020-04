Ciclism / Philippe Gilbert, amedat după ce s-a antrenat pe şosea

Ciclistul belgian Philippe Gilbert, campion mondial în 2012, a fost amendat cu 100 de euro după ce a fost surprins în timp ce se antrena pe străzile din Principatul Monaco, în plină perioadă de izolare, din cauza pandemiei de coronavirus.

Un timp autorizate, ieşirile din casă nu mai sunt permise acum în Monaco, unde trăieşte rutierul belgian. Acesta a povestit, într-un interviu acordat unui post de televiziune monegasc, cum a decurs incidentul respectiv, petrecut în urmă cu câteva zile.

„Am găsit un tur de 11 km, pe care l-am efectuat de trei sau patru ori la rând. Asta ne-a permis să luăm aer timp de circa o oră. La un moment dat, am fost opriţi şi am primit o amendă de 100 de euro. Faptul că am câştigat cursa Paris-Roubaix în urmă cu un an, nu îmi oferă mai multe drepturi decât altor persoane“, a spus Gilbert, citat de Agerpres.

