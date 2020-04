Jonathas Cristian de Jesus povestește cum s-a simțit de la coronavirus

Jonathas Cristian de Jesus este un atacant puternic de 1.90 metri și 85 de kilograme. Nu îl sperie niciun fundaș advers, dar tocmai ce a fost pus în mare dificultate de coronavirus. Jucătorul celor de la Elche a povestit cât de rău s-a simțit din cauza Covid-19.

„Aproape că am leșinat în duș, niciodată nu am simțit o asemenea durere. Acum mă simt bine, mi-am revenit complet, dar nu știu cum am reușit să trec peste acest virus. Totul a început într-o zi când nu m-am simțit foarte bine, apoi am avut febră. A urmat o durere de cap extrem de puternică, dar nu m-am gândit că aș putea avea coronavirus. Medicul de la club mi-a sugerat să mă testez pentru COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv. Nu mai puteam să mă antrenez nici măcar acasă, eram foarte slăbit. Într-o zi, aproape că am leșinat în duș. Niciodată nu am avut dureri atât de puternice. De câteva zile am început să mă antrenez în casă, abia aștept să revin pe teren. Am învățat că nu putem subestima coronavirusul. Sănătatea noastră trebuie să fie pe primul plan, așa că haideți să respectăm toate regulile impuse de autorități“, a explicat Jonathas Cristian de Jesus, pentru TMW Radio, citat de Football-Italia și Hotnews.

În vârstă de 31 de ani, atacantul brazilian a trecut, printre altele, de-a lungul carierei pe la formații precum Cruzeiro, Brescia, Torino, Real Sociedad, Hannover, Corinthians și Elche.

Citește și: FIFA 20 / „U“ Craiova își exersează dexteritatea într-un turneu internațional