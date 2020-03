Federaţia Română de Scrimă a anunţat, vineri, că sportivilor români care au participat în această lună la Cupa Mondială de spadă de la Budapesta li s-a cerut să se autoizoleze la domiciliu şi să fie testaţi pentru depistarea Covid-19. Anunțul a fost făcut după ce unii concurenţi sud-coreeni şi chinezi au fost găsiţi infectaţi cu coronavirus.

La Cupa Mondială de la Budapesta a participat şi Ana Maria Popescu.

„Federaţia Internaţională de Scrimă a notificat Federaţia Română de Scrimă şi toate forurile naţionale care au avut reprezentanţi la Cupa Mondială de spadă de la Budapesta că, între 6 – 8 martie 2020, mai mulţi scrimeri sud-coreeni şi chinezi care au concurat în Ungaria au fost testaţi pozitiv la virusul COVID – 19. Sportivii au fost testaţi la întoarcerea în Asia pentru că prezentau semne ale noului virus”, anunță Federația Internațională de Scrimă.

În consecinţă, în regim de urgenţă, Federaţia Română de Scrimă a anunțat sportivii care au participat pentru România la această competiţie. La Budapesta au fost prezenţi 17 sportivi români: 7 spadasine şi 10 spadasini. Alături de ei au făcut deplasarea şi 6 tehnicieni.

Acestora le-a fost transmisă recomandarea Federaţiei Internaţionale de Scrimă. Li s-au indicat tuturor celor care au participat la Cupa Mondială de la Budapesta, feminin sau masculin, următoarele:

– să intre de urgenţă în autoizolare la domiciliu;

– să se testeze împotriva virusului COVID -19;

-să acorde atenţie simptomelor în familiile lor, prietenilor şi persoanelor din anturaj, în special a celor în vârstă care au şi alte probleme de sănătate”, se arată în comunicatul forului.

Federația Română a luat atitudine

Federaţia a precizat că a recomandat tuturor celor 23 de persoane care au făcut deplasarea la Budapesta să anunţe telefonic Direcţia de Sănătate Publică.

„Federaţia Română de Scrimă a luat act de situaţia naţională încă de săptămâna trecută, respectă hotărârile autorităţilor şi a oprit din 9 martie 2020 toate competiţiile de pe teritoriul României. Din 12 martie 2020 au fost întrerupte şi antrenamentele comune la nivelul loturilor olimpice şi naţionale, precum şi la CNOPT, CNOPJ, BOPJ. Tuturor componenţilor loturilor de mai sus li s-a modificat şi adaptat planul de pregătire, astfel încât să poată fi făcută individual, acasă. Medicii loturilor verifică telefonic starea de sănătate a tuturor sportivilor şi o prezintă antrenorilor. Tehnicienii informează conducerea FR Scrimă asupra stării de săntate şi a stadiului pregătirii. Menţionăm că starea de sănătate a tuturor scrimerilor din loturi este foarte bună”, se menţionează în comunicatul federaţiei de scrimă.

Ana Maria Popescu: Cu toții suntem bine în acest moment

Ana Maria Popescu a precizat că la Budapesta nu a intrat în contact direct niciunul dintre sportivii infectaţi.

„Având în vedere ultimele noutăţi, materialele din presa sportivă şi dată fiind situaţia actuală, ţin să vă anunţ că atât eu, cât şi colegele din lotul naţional şi cei din echipa tehnică suntem bine. În cursul zilei de astăzi am fost informaţi de cazul sportivilor asiatici testaţi pozitiv pentru COVID-19. Deşi suntem adversari pe planşă, în aceste momente le transmitem gânduri bune şi refacere rapidă. Am urmat cu stricteţe recomandările FR Scrimă şi am contactat #DSP. Am fost mai puţin norocoasă şi n-am prins un apel telefonic. Am trimis e-mail şi voi insista în perioada imediat următoare, deşi sunt convinsă că sunt solicitaţi peste limită!”, a spus Ana Maria Popescu.

„De când am revenit în ţară, am decis să rămân în casă, cu foarte mici excepţii. Deşi n-am prezentat niciun simptom până în acest moment şi pe toată perioada competiţiei de la Budapesta nu am intrat în contact direct cu vreunul dintre sportivii în cauză, am hotărât că aşa este mai sănătos, atât pentru mine, cât şi pentru ceilalţi. Nu voi vorbi mai multe despre subiect. Vă rog doar să aveţi grijă de voi şi nu numai. Să ne revedem sănătoşi şi zâmbitori”, este mesajul sportivei, postat pe Facebook.

