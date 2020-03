Răzvan Pîrcălabu: Am sistat activitatea loturilor naţionale

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat, astăzi, că activitatea loturilor naţionale a fost sistată de mai multe zile, iar sportivii se pregătesc individual la domiciliu ca urmare a pandemiei de coronavirus.

„Noi înainte să ia Guvernul toate aceste decizii am închis tot. Chiar cu o săptămână înainte să se decreteze starea de urgenţă am sistat toate activităţile. Nu mai avem luptători care să se antreneze centralizat la vreo bază sau complex sportiv. Am suspendat activitatea loturilor de la copiii de 13 ani până la seniori pe perioada stării de urgenţă. Vedem ce facem mai departe în funcţie de reevaluarea situaţiei de către autorităţi şi apoi de către Biroul Federal al federaţiei. Până atunci toţi sunt acasă. Sportivii se antrenează acasă individual de mai multe zile, au program stabilit de antrenori“, a spus preşedintele, pentru Agerpres.



„Am primit şi eu adresa de la MTS (n.r. – referitoare la închiderea bazelor sportive), nu am nimic de comentat pentru că nu ştiu cum va decurge această situaţie generală. Fiecare e răspunzător să ia deciziile cele mai bune pentru a-şi proteja sportivii. Eu aşa am considerat că e mai bine, să închid centrele şi să sistez activitatea. Nu am nimic de comentat, situaţia e foarte gravă la nivel mondial cu acest nou coronavirus şi nu vrem mai târziu să regretăm că am făcut declaraţii“, a adăugat Pîrcălabu.

Se așteaptă decizia Guvernului

Guvernul ia în calcul închiderea Centrelor Sportive Naţionale, fapt ce va duce la sistarea pregătirii loturilor olimpice în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a trimis miercuri autorităţilor române o solicitare prin care să li se permită loturilor olimpice să se pregătească pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, în urma deciziei luate împreună cu preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, şi cu ceilalţi preşedinţi ai comitetelor olimpice naţionale europene, privind continuarea antrenamentelor sportivilor.