Ştefan Sorin Ştiucă, noua speranţă a atletismului craiovean

La finele săptămânii trecute s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Atletism dedicat categoriei sub 18 ani. La start s-a regăsit, aşa cum era de aşteptat, şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu“ Craiova, care nu a făcut un simplu act de prezenţă în Sala „Ioan Soter“ din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu“ din Bucureşti.



Rezultatul cel mai bun l-a înregistrat Ştefan Sorin Ştiucă, un atlet de 17 ani, originar din Goicea. Deşi nu era creditat la podium, Ştiucă a obţinut medalia de aur la proba de 3.000 de metri, lăsând în urma sa sportivi ai lotului naţional. Acest succes este cu atât mai surprinzător cu cât el nu a avut posibilitatea să se antreneze într-o sală dedicată, în Bănie neexistând aşa ceva.



GdS a mers astăzi la LPS „Petrache Trişcu“ şi a stat de vorbă cu Ştefan Sorin Ştiucă, cu antrenorul emerit Cătălin Geapana şi cu directorul adjunct Cătălin Brânduşoiu, şi el un cadru didactic specializat în atletism.



Am discutat şi despre însemnătatea noului stadion de atletism din Craiova şi aşteptările pe care le au cei doi mari antrenori odată cu finalizarea construcţiei.

Ştiucă: Dau tot ce pot pentru că vreau să performez

Ştefan Sorin Ştiucă a mărturisit că a fost foarte entuziasmat când a văzut că el este numărul 1 în proba de 3.000 de metri. El ne-a explicat şi cum a ajuns să practice atletismul.



„A fost o cursă frumoasă şi destul de grea. Am avut emoţii, pentru că nu sunt obişnuit să concurez în sală, am participat la doar două concursuri de acest gen. Nu credeam că o să câştig, nu-mi venea să cred şi eram foarte bucuros. Mi-am dat seama că se poate! Mi-am sunat părinţii imediat şi s-au bucurat enorm. Această medalie mă motivează şi mai tare. O să muncesc şi mai mult şi vreau să câştig cât mai multe medalii. Mi-am ales acest sport şi dau tot ce pot pentru că vreau să performez“, a explicat campionul de la LPS „Petrache Trişcu“.



„La şcoala gimnazială, domnul profesor de educaţie fizică ne-a dus la multe concursuri, la fotbal, atletism şi nu numai. Atletismul mi-a plăcut mult mai mult şi eram mai bun decât la fotbal. Ca modele am maratoniştii. Îmi place mai mult cursa de maraton, mi se pare interesantă“, a completat Ştefan Sorin Ştiucă.

Geapana: Ştefan Sorin Ştiucă întruneşte calităţile necesare pentru un nou performer

Antrenorul lui Ştefan Sorin Ştiucă, profesorul emerit Cătălin Geapana, crede foarte mult în sportivul său de 17 ani.



„A fost destul de greu, pentru că este prima competiţie de sală la Ştefan, şi mă refer la o finală de Campionat Naţional. A alergat într-o manieră care mă pune pe gânduri, în sensul că are posibilitatea fizică şi psihică de a continua la un nivel înalt. Asta este şi dorinţa noastră, de fapt, dar este şi o problemă: adversarii cu care a concurat au vechime mare în atletism. Au parcurs cel puţin patru-cinci ani de pregătire, pe când Ştefan are un an şi jumătate de când practică atletismul. Prima parte a acestui an al său a însemnat o pregătire fizică generală.

El este socotit surpriza Campionatului Naţional de Sală, la categoria U18. A fost un out-sider şi datorită calităţilor sale fizice native a câştigat. Este un sportiv serios, ambiţios şi bun la carte. Este în primii trei din clasă, cu o medie generală peste 9. Întruneşte calităţile necesare pentru un nou performer. Bine, e mult de muncă de acum încolo“, a declarat Cătălin Geapana.

Brânduşoiu: Este un rezultat de excepţie şi ne dă speranţe

Directorul adjunct al LPS „Petrache Trişcu“, Cătălin Brânduşoiu, se mândreşte cu Ştefan Sorin Ştiucă şi a dezvăluit că profesorul Geapana investeşte şi financiar în sportivul de 17 ani.



„Este o gură de oxigen pentru secţia de atletism a LPS “Petrache Trişcu“. Dacă în urmă cu şapte-opt ani puteam vorbi de aproape 50-60 de medalii la atletism, în ultimi cinci-şase ani abia reuşim să sărim de zece medalii. Şi reuşita de a avea un campionat naţional este o mândrie pentru noi. Aş vrea să menţionez că Ştefan este susţinut de domnul profesor emerit Geapana şi financiar pentru a putea face performanţă. Ştefan stă la cămin, mănâncă la cantină, liceul sportiv neavând aceste două posibilităţi, domnul Geapana s-a implicat şi a preluat o parte din cheltuieli. Este un rezultat de excepţie şi ne dă speranţe că avem atletism juvenil la Trişcu“, a punctat Cătălin Brânduşoiu.

„Abia aşteptăm să fie gata stadionul de atletism“

Cei trei s-au arătat nerăbdători să vadă şi noul stadion de atletism dat în funcţiune, fiind convinşi că Bănia va avea rezultate excelente, aşa cum se întâmpla în trecut.



„Abia aşteptăm să fie gata stadionul de atletism, să avem şi noi unde să ne antrenăm“, a punctat Ştefan Sorin Ştiucă.



„Cu această bază o să rezolvăm şi noi problema refacerii, atât de importantă pentru sportivi. Vă spun sincer că aceşti copii nu ştiu ce-i duşul după antrenamente. Ei vin de la Grădina Botanică direct la ore, ceea ce nu-i normal, dar astea sunt condiţiile actuale. Vin transpiraţi şi abia seara, când ajung acasă sau la cămin, fac banalul duş. Nu mai vorbim de calitatea pistei şi alte chestii necesare performanţei“, a menţionat Cătălin Geapana.



„Pista care se va inaugura peste ceva timp va aduce o mare emulaţie pentru tot ce înseamnă atletismul. Atunci vom strânge lângă Ştefan şi alţi copii foarte buni. Trec des elevii pe la noul stadion de atletism… Inclusiv noi, profesorii, o facem, şi spunem că au mai rămas atâtea zile până la darea în folosinţă. Noi postăm tot timpul pe facebook cum evoluează lucrările la noua bază sportivă. Când va fi gata, în câţiva ani vom redeveni o forţă“, a încheiat Cătălin Brânduşoiu.

