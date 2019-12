Sala de antrenament a şcolii de dans Army Dancers a fost punctul de atracţie al multor cluburi sportive din Dolj, şi nu numai. În discuție intră K.O.P Crew Craiova, Pinky Dance Calafat şi Sibba Dance Sport Alexandria/Roşiorii de Vede. Lait-motivul l-a reprezentat un workshop organizat de cunoscutul coregraf şi arbitru internaţional român Levi Cosma Lennon împreună cu Alina Popa, antrenoarea de la Army Dancers. În prim plan s-a aflat Buddha Strech, un celebru coregraf şi dansator american, specialist în hip-hop şi street dance. Ca un amănunt legat de importanţa evenimentului, Buddha Strech a fost unul dintre coregrafii cu care au colaborat Michael Jackson, Mariah Carey sau Whitney Houston. Buddha Strech a fost însoţit de soţia sa, japoneza Uko Snowbunny.



„A fost un workshop cu Budda Strech, o legendă hip-hop-ului, care are la activ enorm de multe premiere. El nu încetează să doboare recorduri sau să iniţieze lucruri în dansul mondial. Este încântat de fiecare dată când vine în România. Cred că este a şasea oară de când vine. De data asta este cel mai amplu eveniment. Asta pentru că se desfăşoară în 11 localităţi, cu 13 şcoli de dans organizatoare. Army Dancers este cea mai mare dintre ele. Budda Strech este tot timpul încântat de astfel de acţiuni. A iniţiat şi a lansat dansatori în România. Când revine, cam o dată la doi ani, îi place foarte mult să vadă progresul. Ne-am întâlnit în 2011, la Campionatele Mondiale de hip-hop din Las Vegas. De atunci am păstrat legătura“, a explicat Levi Cosma Lennon, pentru GdS.

„A venit ca un cadou de Moş Nicolae şi e cadoul perfect“

Antrenoarea de la Army Dancers, Alina Popa, coorganizatoarea workshop-ului, s-a arătat încântată de impactul pe care l-a avut venirea lui Buddha Strech.



„Am avut câteva rezultate extrem de bune la nivel internaţional, dar faptul că astăzi (duminică – n.r.) am avut în sala noastră un coregraf de talie mondială şi tatăl hip-hop-ului, ca să zic aşa, este cel mai mare câştig pentru noi până în prezent. Ne ajută mult ca moral. Mai ales că pentru noi anul competiţional a început în toamnă şi se va încheia în toamna anului 2020“, a declarat Alina Popa.



Două dintre adolescentele dansatoare au fost atât de impresionate încât au numit întâlnirea cu Buddha Strech drept cadoul perfect de Moş Nicolae.



„Am învăţat foarte multe lucruri. Principala idee a fost să învăţăm să dansăm împreună. Întâlnirea cu Buddha Strech a venit ca un cadou de Moş Nicolae. Și e cadoul perfect“, a comentat Mara Turcitu (Army Dancers).



„M-a impresionat Budda Strech. Ne-a făcut să dansăm alături de restul trupelor şi s-a creat o legătură puternică între noi“, a spus, la rândul său, Andreea Foamete (K.O.P. Crew).

Buddha Strech: Este o bucurie pentru mine, ca profesor, să-i văd cum cresc valoric

Intervievat cu ajutorul lui Levi, Buddha Strech (51 de ani) a mărturist că-i face o deosebită plăcere să se afle în România din nou şi să remarce progresul dansatorilor de aici.



„Am venit în România de mai multe ori. Una dintre vizite a fost pentru un turneu de dans şi am avut alături doi dintre dansatorii mei. Am început să predăm lui Levi hip-hop-ul, dar şi unei săli de dansatori din Bucureşti. Se întâmpla acum şase sau şapte ani şi m-am îndrăgostit de România. Când am venit, m-am uitat şi am văzut cum această cultură creşte constant. Am văzut mulţi dintre studenţii care au început să înveţe cu noi în urmă cu mulţi ani că au progresat. Ei se prezintă foarte bine pe scenă! Este o bucurie pentru mine, ca profesor, să-i văd cum cresc valoric“, a spus Buddha Strech, pentru GdS.



Proiectul de unitate în dans a avut „influenţe“ japoneze. Aici intervenind Uko, soţia lui Buddha Strech, de asemenea o coregrafă importantă.



„Mentalitatea de bază a japonezilor este unitatea şi organizarea. Ei militează pentu a face lucrurile doar împreună. Sunt mai disciplinaţi, dar mai rigizi din anumite puncte de vedere. Din punct de vedere al coregrafiilor, ele sunt foarte bune. În SUA, sursa dansului vine din orice, e ceva nativ. Japonezii învaţă de la americani şi când ajung acasă dezvoltă ce au văzut“, a încheiat Uko.

Vrea să-i aducă hip-hop-ului un aer artistic

Întrebat de planurile de viitor, coregraful american a spus că intenţionează să demareze un proiect de mare amploare legat de hip-hop şi street dance şi va scrie şi o carte.



„Îmi doresc să înfiinţez şi să cresc o companie, să creez evenimente. Vreau să-i dau un aspect şi mai artistic hip-hop-ului. Şi, bineînţeles, să învăţ cât mai mulţi copii să danseze. Acesta este planul meu pentru 2020 şi 2021. Alt obiectiv mi l-au inoculat apropiaţii mei: să scriu o carte. Am acceptat ideea, dar sunt convins că experienţele trăite îmi vor lua mult timp să realizez această carte“, a menţionat Buddha Strech.



Acesta a încheiat printr-un mesaj: „Să te mişti după cum îţi spune sufletul, nu mintea“.

