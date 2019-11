Weekend de table şi Backgammon la Craiova

Clubul sportiv Forţa Oltenia Craiova, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului vor organiza, în acest weekend, un turneu de table numit „Cupa Doljului la table“. Această competiţie va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport (DJTS) din Craiova, de pe strada Gheorghe Doja, nr. 2, între stadionul Tineretului şi sala „Voinţa“. Sâmbătă, de la ora 09.00, se va susţine un concurs de table, pe un sistem eliminatoriu (primul la cinci puncte). De asemenea, pe 1 decembrie, tot de la 09.00, va avea loc altă întrecere, de această dată mult mai avansată, numită Backgammon.

Dragoş Mihai Iliescu, actual arbitru naţional atât în fotbal, cât şi la table, va fi unul dintre cei care vor oficia la această competiţie. Mihai, care a devenit între timp şi preşedinte al comisiei centrale de arbitri, a vorbit despre turneul care va fi găzduit la sediul DJTS şi a anunţat care este metoda de înscriere la concurs.

„Pe 30 noiembrie, va avea loc turneul de table, iar a doua zi, pe 1 decembrie, se va organiza competiţia de Backgammon. Vor putea participa maximum 128 de persoane la fiecare turneu, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0744.804.382. Până în prezent avem deja 50 de participanţi şi aşteptăm în continuare să se alăture cât mai mulţi pasionaţi. Se va juca pe sistem eliminatoriu direct. Premiile de la final sunt pentru primii trei clasaţi: 400 de lei, primul loc, 300 de lei, al doilea şi 200 de lei al treilea, la care se adaugă diplome şi cupe. Oricine poate să se înscrie, mai ales că nu există taxă de participare. Singura regulă este ca participantul să aibă vârsta minimă de 16 ani“, a anunţat Mihai Iliescu.

Backgammon-ul, un joc de table mai avansat

Dacă jocul de table este mult mai cunoscut la nivel naţional, Backgammon-ul este un joc asemănător, dar ceva mai complex. Mihai Iliescu a explicat care sunt regulile, dar a menţionat şi regulamentul pe care trebuie să-l respecte participanţii în timpul concursului.

„Backgammon-ul a apărut prin 1920, la New York. Pe lângă jocul propriu zis de table şi echipamentul de joc, mai apare un cub de dublaj care are şase feţe. Pe aceste feţe sunt inscripţionate numerele 2, 4, 8, 16, 32 şi 64, puterile lui doi. Acest cub stă la început de joc la mijlocul cutiei. Dacă duelul de table ţine până la cel mult cinci linii, la Backgammon se joacă de la şapte linii în sus. Durata este aceeaşi, punctajul la fel: linia un punct, marţul două puncte.

Se joacă table normal. Dacă după câteva aruncări unul dintre jucători se află într-o poziţie avantajoasă, atunci are posibilitatea să ia acest cub de dublaj, să îl pună pe masa de joc cu faţa doi în sus. Prin această mutare poate întreba adversarul dacă este de acord să se dubleze miza acelui joc. Adică linia să valoreze două puncte, iar marţul patru. Adversarul poate să nu fie de acord, pentru că nu se află într-o situaţie favorabilă. În acel moment, linia se întrerupe şi jucătorul care a propus dublarea a câştigat un punct. Dacă adversarul acceptă însă dublarea şi ia acel cub de joc în dreptul lui, cel care se va impune îşi va dubla punctajul.

Dacă după câteva mutări, situaţia se modifică în favoarea celui care a acceptat dublajul, el are posibilitatea, la rândul lui, să redubleze valoarea. O linie ar valora în acest caz patru sau opt puncte, ceea ce ar însemna ca ar fi o linie decisivă. Nu trebuie să câştigi mai multe linii decât adversarul, ci trebuie să te impui în cele cu mai multe puncte în joc. Aşa se face diferenţierea între cei care joacă doar table şi cei care fac strategii“, a explicat Mihai Iliescu.

Comportamentul necorespunzător se taxează

„Dacă la masa de joc comportamentul nu este cel regulamentar, se lasă şi aici cu eliminări şi excluderi. Jucători de Backgammon în Craiova am avut în jur de 25, iar în ţară sunt cam 200 în prezent. Mulţi joacă doar online, dar este o diferenţă mare între real şi virtual. Este o presiune în plus, gălăgie din public, vine lume în jurul tău. Se joacă multe ore, intervine oboseala. Fiecare jucător are dreptul la o pauză de cinci minute în cursul unei partide. Premiile sunt mai mari la Backgammon. La Campionatul Mondial, taxa de participare este 1.200 de euro. Câştigul este, de asemenea, pe măsură, peste 100.000 de euro“, a precizat actualul arbitru asistent.

„Calculatorul analizează mutările perfecte, dar şi cât de aproape eşti de a le realiza“

Cei mai buni jucători de Backgammon din România vor avea şansa să reprezinte ţara în primăvară, la Campionatul European din Franţa. Doar persoanele care fac cele mai bune mutări în timpul meciurilor pot avea această oportunitate. Cum se aleg astfel de persoane şi ce trebuie să facă în timpul unui joc pentru a atinge un nivel maxim a explicat Mihai Iliescu.

„Dacă la masa de joc comportamentul nu este cel regulamentar, se lasă şi aici cu eliminări şi excluderi. Ca să faci trecerea de la începător la profesionist, trebuie, pentru început, să înveţi Backgammon. Competiţiile mari, în speţă Campionatul Mondial de la Monte Carlo, se desfăşoară doar la secţiunea de Backgammon. Echipa naţională a României va participa la un Campionat European în primăvară, în Franţa.

Există un program de calculator care analizează mutările fiecărui jucător şi, în funcţie de acestea, îi oferă un rating. În baza acestuia, jucătorii sunt foarte uşor de analizat. Chiar dacă pierzi un meci la zero, este posibil să ai un rating mai bun decât cel care a învins. Calculatorul analizează mutările perfecte, dar şi cât de aproape eşti de a le realiza. Când se face selecţia, se ţine cont atât de ratingul obţinut pe parcursul evoluţiilor, cât şi de rezultatele pe care le-ai obţinut până în prezentul dat.

La table ai nevoie de o doză mai mare de noroc. Însă, pe un traseu mai lung, vor rămâne în joc doar cei mai buni jucători, nu şi cei mai norocoşi. Când nu te ajută zarurile, trebuie să compensezi printr-o strategie de joc care să te facă să câştigi şi fără noroc. Este un sport al minţii, pentru că nu poţi câştiga o competiţie doar pe bază de noroc“, a mai spus Mihai Iliescu.

Mihai Iliescu: Cutiile de joc şi paharele din care se aruncă zarurile se aduc din străinătate

Şansele ca la astfel de concursuri să apară trucurile de joc sau fraudele sunt extrem de mici, pentru că obiectele de joc sunt speciale, venite din străinătate.

„Organizez de nouă ani competiţii de table şi Backgammon în Craiova. Aceasta este prima ediţie a Cupei Doljului, dar vrem să organizăm anual această competiţie. Cutiile de joc şi paharele din care se aruncă zarurile se aduc din străinătate. O cutie de joc care s-a folosit în finala Campionatului Mondial de la Monte Carlo depăşeşte 5.000 de euro. Zarurile sunt transparente, pentru a nu se putea frauda. Jucătorul nu are voie să dea cu zarul până când adversarul nu şi-a terminat mutarea. Dacă face acest lucru, există sancţiune. Adversarul poate să-i respingă mutarea şi să-l pună să dea din nou. La finalul meciului, adversarii trebuie să îşi dea mâna. Este o regulă de bază, pe care, dacă nu o respecţi, pe termen lung vei fi exclus de la astfel de turnee“, a încheiat preşedintele comisiei centrale de arbitri.

