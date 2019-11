Cristina Simion, campioană mondială la alergare montană

România se poate mândri de azi înainte cu o nouă medalie de aur în vitrină. Sportiva Cristina Simion a devenit campioană mondială la alergare montană de distanţă lungă. Aceasta s-a impus în competiția găzduită la finalul acestei săptămâni de localitatea la Villa de Angostura (Argentina).

Sportiva antrenorului Ionuț Gălițeanu a terminat prima cei 41,05 kilometri cu timpul de 3:49:57. Cristina le-a depășit pe franțuzoaicele Adeline Roche (3:51:56) și Blandine L’Hirondel (3:52:07), jucătoare considerate favorite înaintea startului.

Cristina Simion: Nu pot să explic în cuvinte ce am simțit la finalul cursei

La puţin timp după performanţa obţinută în Argentina, Cristina Simion a povestit cum a decurs competiţia şi ce simte după un asemenea rezultat.

„A fost o cursă grea, am avut parte de un traseu cu de toate: rău, coborâri foarte dure, urcare prin zăpada. Nu a fost simplu deloc. Nici nu pot să explic în cuvinte ce am simțit la finalul cursei! Nu au trecut nici 12 ore de când am terminat cursa și încă nu realizez ce am reușit să obțin la acest Campionat Mondial din Argentina. Greul, în adevăratul sens al cuvântului, a început la kilometrul 26, când am început cinci kilometric de urcare. Până la kilometrul 31 a fost cea mai grea parte a cursei”, a declarat Cristina Simion.

„Victoria este obiectivul fiecărui sportiv”

Victoria din Argentina a motivat-o şi mai mult pe sportiva română. Aceasta s-a arătat fericită la finalul competiţiei şi promite că va confirma şi pe viitor.

„Victoria este obiectivul fiecărui sportiv! Un titlu mondial este o mare realizare și îmi confirmă faptul că munca asiduă, depusă în ciuda obstacolelor apărute pe parcurs, aduce satisfacția marelelor rezultate. Medalia câștigată mă obligă să muncesc mai mult! Acum va trebui să confirm de fiecare dată statutul de campioană mondială! Sunt fericită și mândră că am devenit campioană mondială! Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pe acest lung traseu al performanței”, a adăugat campioana mondială.

Articol scris de Tibi Cocora

Citeşte şi: Stefanos Tsisipas a devenit primul jucător grec campion la Londra