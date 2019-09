Se anunţă meciuri spectaculoase la „Gala Kickboxing Craiova“

Academia de lupte „Florin Boboc“, în parteneriat cu Primăria Craiova, va organiza sâmbătă, 28 septembrie, la Centrul Multifuncţional din Craiova, o gală de kickboxing semipro. În cadrul acestei competiţii vor participa copii cu vârste între 11 şi 18 ani.

Florin Boboc, organizatorul competiţiei, a vorbit astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre eveniment şi a anunţat cum au fost repartizaţi participanţii.

„Singura diferenţă între acest kickboxing şi galele profesioniste este că toţi copiii vor avea protecţie pe picioare. În rest, spectacolul va fi la fel ca şi la cei mari. Vor fi în total 13 meciuri, dintre care unul de fete. Spectacolul se va încheia cu meciul campionului european, Mario Boboc. Participanţii de la această competiţie provin de la cinci cluburi din Craiova – Dream Team, CS Florin Boboc Craiova, Squad Fitnes Craiova, The Shadow Fighter Gym Craiova, Toncea Art Of Fight Craiova, plus încă şapte cluburi din ţară, din Timişoara – Ginbox Timişoara, Severin – Drobeta Figting Men A&G, Team Ionuţ Sîrbu Severin, Târgu Jiu – Dragon Târgu Jiu, Piteşti – Combat Club Piteşti, Ploieşti – Absoluto Ploieşti, Cerăt – Cerăt Figters Club, Motru şi Uricani”, a declarat Florin Boboc, pentru GdS.

„Este o competiţie de un nivel destul de bunicel, deoarece toţi participanţii au luptat la gale precum Local Kombat. Este o promovare a acestui sport şi încercăm să aducem câţi mai mulţi copii la antrenamente. Intrarea va fi gratuită la această competiţie şi aşteptăm să vină un număr cât mai mare de spectatori“, a adăugat Florin Boboc.

„Gândurile mele se îndreaptă tot spre sport“

La conferinţa de presă au mai asistat administratorul public al Municipiului Craiova, Sorin Manda, Liviu Stan, fostul preşedinte al comisiei judeţene de box, Marius Predoi, reprezentant al echipei Squad Fitnes Craiova, Cristi Tănase, de la The Shadow Fighter Gym Craiova şi David Simonel.

Sorin Manda, nu poate sta departe de ceea ce înseamnă sport şi va participa la evenimentul din acest weekend, de la Centrul Multifuncţional. Acesta a explicat de este bine ca acest sport, în speţă kickboxingul, să se dezvolte.

„Gândurile mele se îndreaptă tot spre sport. Gala pe care o voi organiza se referă în special la copii. Este foarte important ca aceştia să aibă meciuri în ring şi, având în vedere că faceţi o propagandă bună, o să vină câţi mai mulţi copii la antrenamente. Este un sport bărbătesc, care îi poate dezvolta foarte mult pe viitor“, a explicat Sorin Manda.

De asemenea, Marius Predoi, reprezentantul echipei Squad Fitnes Craiova, a adăugat: „Este nevoie de astfel de competiţii. Copiii au nevoie de ele ca să poată să crească. Mă bucur că Squad Academy va participa la prima competiţie semipro din Craiova“.

„Sunt unul dintre reprezentanţii clubului Fighter Gym. Suntem la prima participare la o gală semiprofesionistă şi suntem nerăbdători să arătăm ce putem“, a spus Cristi Tănase.

„Orice sportiv, indiferent la ce nivel se află, este un ambasador al României şi trebuie apreciat“, a punctat Liviu Stan.

Program Gala Kickboxing Craiova:

Geani Meliteanu (11 ani, 33 kg, C.S Florin Boboc Craiova) – Edwin Petrea (11 ani, 32 kg, Absoluto Ploieşti);



Alin Cioraia (11 ani, 30 kg, Drobeta Figting Men A&G) – Florin Chiriţă (9 ani, 33 kg, Dream Team Craiova);



Mario Carahoncea (16 ani, 60 kg, Drobeta Figting Men A&G) – Adrian Cristea (16 ani, 52 kg, Squad Fitnes Craiova);



Cătălin Cioraia (15 ani, 53 kg, Drobeta Figting Men A&G) – Răzvan Barbu (16 ani, 53 kg, Severin);



Cristina Brâncoveanu (16 ani, 60 kg, Dragon Târgu Jiu) – Maria Niţescu (15 ani, 53 kg, Cerăt Figters Club);



Alin Popescu (15 ani, 75 kg, Drobeta Figting Men A&G) – Darius Argio (17 ani, 75 kg, Uricani);



Daniel Ghiţă (16 ani, 75 kg, Absoluto Ploieşti) – Adelin Popescu (17 ani, 70 kg, Drobeta Figting Men A&G);



Andre Latea (17 ani, 60 kg, Ginbox Timişoara) – Daniel Barbu (16 ani, 60 kg, Team Ionuţ Sîrbu Severin);



Cristian Ciablă (17 ani, 65 kg, The Shadow Fighter Gym Craiova) – Adelin Negrea (18 ani, 61 kg, Motru);



Lucian Gherman (15 ani, 67 kg, C.S Florin Boboc Craiova) – Adi Ioniţă (16 ani, 65 kg, Combat Club Piteşti);



Denis Popescu (17 ani, 70 kg, Drobeta Figting Men Severin) – Andrei Lăcătuşu (19 ani, 71 kg, Dragon Târgu Jiu);



Andrei Băcăoan (19 ani, 70 kg, Ginbox Timişoara) – Alin Nicola (19 ani, 86 kg, Toncea Art Of Fight Craiova);



Alexandru Glişa (15 ani, 75 kg, Ginbox Timişoara) – Mario Boboc (15 ani, 73 kg, C.S Florin Boboc Craiova).

