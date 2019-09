Simona Halep, calificare fără emoţii în optimile de la Wuhan

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a debutat cu o victorie în turneul WTA de la Wuhan (China). Simona a trecut, marţi, cu scorul de 6-3, 6-2, de cehoaica Barbora Strycova, în runda a doua a competiţiei.

Halep, numărul şase mondial, a obţinut victoria după o oră şi 25 de minute, informează agerpres.

Românca a început bine meciul, iar după primele 10 minute conducea cu 2-0. Chiar dacă au urmat trei ghemuri 3 ghemuri consecutive ale cehoaicei, a fost insuficient pentru a se impune în primul set. Halep şi-a impus jocul şi nu a mai cedat niciun ghem până la finalul setului şi a încheiat cu 6-3.

În actul secund, campioana de la Wimbledon nu a avut probleme şi a închis meciul cu 6-2.

Halep şi-a asigurat un cec de 29.695 dolari şi 105 puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe kazaha Elan Rybakina (50 WTA). Aceasta a trecut în turul secund de tunisianca Ons Jabeur (54 WTA), cu scorul de 6-1, 6-7 (3), 6-2.

„Încerc să joc cel mai bun tenis”

La finalul meciului cu Barbora Strycova, Simona Halep a vorbit despre jocul său din ultima perioadă.

„Mă simt extraordinar, pentru că am putut să câştig. Am jucat un pic mai bine ca anul trecut. Sunt fericită că am revenit aici şi că am putut să joc, să încerc să joc cel mai bun tenis. Ne ştim una pe cealaltă destul de bine, mă simt încrezătoare de fiecare dată când joc împotriva ei. Întotdeauna este dificil, aşa că nu sunt relaxată când intru pe teren să joc cu ea. Este o jucătoare extraordinară. Eu încerc să dau totul pe teren la fiecare meci pe care-l joc şi să încerc să câştig”, a declarat Simona Halep după victoria cu Barbora Strycova.

Articol scris de Tibi Cocora