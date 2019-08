Fie că ai multe kilograme în plus sau chiar deloc, celulita își poate face apariția pe pielea ta și este dificil să o elimini. De ce nu ține cont celulita de numărul de kilograme?

Pentru că aceasta reprezintă o acumulare de toxine, exces de apă și grăsimi, cauzate, cel mai adesea, de un stil de viață complet nesănătos. Sunt, însă, alimente ce susțin eliminarea toxinelor și a depozitelor de grăsime ce conferă pielii aspectul de coajă de portocală.

Știai că, indiferent de conformația corporală, 85% dintre femei suferă de celulită? Dacă vrei să scapi de câteva kilograme și de celulită, în același timp, include în alimentația ta ananasul.

Acest fruct este plin de vitamina C, ce stimulează producerea de colagen, are multă vitamina K, care îmbunătățește circulația sângelui, dar are și o substanță specifică numită bromelaină. Bea în fiecare zi suc din două cești de cuburi de ananas, 2 lămâi, 2-3 centimetri de rădăcin[ de ghimbir și 3 cești de apă.

Cu cât îl bei mai mult timp, cu atât rezultatele vor fi mai bune, cu condiția să nu suferi de gastrită sau ulcer, pentru că poate fi iritant pentru stomac.

Mestecă bine fiecare bucățică

O altă recomandare a specialiștilor este să nu combini proteinele și carbohidrații la aceeași masă! Acest obicei încetinește digestia proteinelor și poate duce la apariția depozitelor inestetice de grăsimi, apă și toxine – într-un cuvânt, celulita. Asta înseamnă că este recomandat să mănânci orez sau cartofi cu legume la o masă și carne, peşte sau ouă cu legume la altă masă.



Mestecă bine fiecare bucățică. Atunci când mesteci bine, până transformi mâncarea într-o pastă, digestia se face mai ușor, iar corpul poate elimina toxinele în mod natural.

Bea opt pahare mari cu apă în fiecare zi.

Dacă adaugi și câteva picături de suc proaspăt de lămâie în apa plată, vei obține o băutură hidratantă, ce te ajută să scapi de toxine.

Consumă mai multe alimente proaspete. Fructele și legumele crude sunt de bază într-o alimentație sănătoasă, ce sprijină silueta armonioasă și formele fine. Umple-ți farfuria în proporție de trei sferturi cu legume crude sau preparate ușor!

Broccoli

Broccoli este o adevărată vedetă în rândul legumelor! Fiecare buchețel de broccoli conține un adevărat cocteil de vitamine, antioxidanți, fibre și minerale, totul cu puține calorii. 100 g de broccoli îți oferă 135% din doză zilnică recomandată de vitamina C. În plus, este bogat în acid alfa-lipoic, ce previne întărirea colagenului din organism. Poți consuma broccoli de trei patru-ori pe săptămână sau chiar mai mult!

Fructe de pădure

Fructele de pădure, în special murele și afinele, stimulează producția de colagen, ceea ce îmbunătățește aspectul și tonusul pielii. În plus, sunt surse excelente de antioxidanți, ce elimină grăsimea din țesuturi. Primăvara este sezonul fructelor de pădure, așa că profită de beneficiile lor în fiecare zi!

Grepfrut roșu

Asigură-te că incluzi în meniul tău câte un grepfrut roșu din când în când! Acest fruct aromat conține bioflavonoide cu efect pozitiv asupra circulației sanguine, dar și asupra metabolismului celular. Consumă grepfrut ca atare sau ca adaos în salate. Conferă o aromă exotică, un gust mai bun și o adevărată infuzie de vitamine și minerale!