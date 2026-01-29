De ce suntem mai obosiți iarna și cum ne putem crește nivelul de energie

Zilele de iarnă, mai scurte, și temperaturile mai reduse scad nivelul de energie al organismului. Lipsa luminii solare „comandă” corpului să-și încetinească ritmul. Nu-i nimic neobișnuit. Din fericire, există câteva soluții de compensare a acestei scăderi sezoniere, informează Hotnews.

Fără doar și poate, lunile reci și mohorâte de iarnă și cu lumină mai puțină își pun amprenta asupra felului în care ne simțim. Adesea, ne este greu să ne ridicăm din pat și am da orice pentru cinci minute de somn în plus.

Motivele pentru care apare oboseala iarna

Există mai multe motive pentru care ne simțim mai obosiți iarna.

– Ciclul somn/veghe se modifică

În primul rând, pe măsură de zilele devin mai scurte, ritmul circadian se modifică. În lipsa luminii naturale, organismul produce mai multă melatonină, un hormon produs de glanda pineală din creier care reglează ciclul somn/veghe. Excesul acestui hormon poate duce la senzația de oboseală și letargie. „Așadar, iarna, când zilele sunt mai scurte, este posibil să producem mai multă melatonină, ceea ce ne poate afecta starea de spirit și ne poate face să ne simțim mai obosiți, în comparație cu lunile de vară”, a explicat Reema Pillai, dietetician britanic.

– Lipsa vitaminei D

Cum soarele este mai puțin prezent iarna, corpul sintetizează mai puțină vitamina D și așa apare deficiența. Lipsa „vitaminei soarelui” ne poate face de asemenea să ne simțim obosiți. Medicii recomandă neapărat suplimente de vitamina D din toamnă până în lunile de primăvară inclusiv.



– Schimbările din dietă

De asemenea, alimentația noastră pe timpul iernii este alta. Nu prea avem la îndemână fructe și legume proaspete și tindem să ne refugiem în alimente reconfortante – dulci în special – care sunt arareori sănătoase. Asta „mănâncă” din energia corporală, făcându-ne să ne simțim obosiți și slăbiți. Unii cercetători sunt de părere că apelăm la alimente reconfortante pe timpul iernii pentru că acestea stimulează temporar eliberarea de serotonină și dopamină, oferind pe termen scurt un plus de energie corpului.

Ce putem face pentru mai multă energie iarna

1. Lăsați lumina să pătrundă în casă!

Cel mai simplu lucru pe care îl putem face în fiecare dimineață pentru a avea un plus de energie este să dăm draperiile la o parte și să lăsăm lumina naturală să inunde camera. În aceste fel, susține specialistul citat mai sus, putem reduce influența melatoninei asupra organismului: „De asemenea, este util să ieșiți la o scurtă plimbare dimineața sau la amiază, pentru a expune corpul, pe cât posibil, la lumina naturală”.

2. Făceți-vă paturile în mod conștient!

Experții americani de la HSS – Hospital for Special Surgery – sunt de părere că a te da jos din pat dimineața și a-ți face patul în mod conștient, pe lângă că este un exercițiu fizic, este și un instrument psihologic de natură să te trezească de-a binelea și să te pregătească pentru o zi pozitivă. Ajută și o melodie preferată, pusă la maximum, exagerând mișcările când ne aplecăm pentru a netezi cearșafurile, păturile și pernele. Asigurați-vă că vă protejați spatele prin contractarea abdomenului și îndoirea la nivelul șoldurilor și a genunchilor.

3. Exerciții fizice regulate

Acesta poate fi un prim exercițiu fizic la debutul zilei. Chiar dacă cu greu găsim motivație de a face mișcare când afară e vreme mohorâtă, exercițiile fizice regulate, atrag atenția specialiștii, ne ajută să ne simțim bine eliberarea de endorfine – substanțe chimice care ajută corpul să reducă stresul și să doarmă bine noaptea.

Ideal ar fi ca, în fiecare zi, să găsim măcar 30 de minute pe care să le alocăm unei plimbări afară, în aer liber, de preferință în lumină naturală. Dacă nu putem, ajută să deschidem larg geamurile și să facem un scurt antrenament pentru un efect energizant similar. Aceste lucruri mici pot face diferența.

4. Râdeți cât de puțin!

Râsul crește ritmul cardiac, ducând la o circulație mai mare a sângelui oxigenat în tot corpul. Cu cât organismul este mai bine oxigenat cu atât este mai energizat și noi se simțim mai plini de viață. Râsul poate, de asemenea, contracara gândurile negative care ne-ar putea da târcoale.

5. Atenție la alimentație!

Deși alimentația sănătoasă trebuie să fie o preocupare constantă, importanța ei crește mai ales pe timpul iernii când crește dorința de a mânca alimente bogate în calorii și puțin nutritive. Asta duce la acumularea nedorită de kilograme în plus și la un risc tot mai mare de obezitate.

O dietă echilibrată și nutritivă poate oferi combustibilul și nutrienții de care organismul are nevoie pentru a funcționa bine și a ne simți energizați, potrivit health.com. Dieta echilibrată înseamnă a alege carbohidrații complecși, proteinele și grăsimile sănătoase, alături de menținerea unei bune hidratări.

De asemenea, ar trebui pe cât posibil să ne concentrăm pe alimente bogate în fibre, vitamine și minerale. Nutriția deficitară provoacă oboseală, consumul unui număr prea mic de calorii sau unor alimente sărace în nutrienți crește senzația de epuizare corporală. De asemenea, poate crea dezechilibre hormonale și poate încetini metabolismul.

6. Prioritizați somnul!

Deși poate părea contraintuitiv să prioritizăm somnul atunci când vrem să fim mai productivi și mai energici în timpul zilei, e bine să ascultăm semnalele trimise de organism și să facem un efort pentru a ne odihni suficient. Acest lucru ajută la atenuarea oboselii, în timp ce lipsa odihnei poate afecta nivelul de energie, ne poate face să ne simțim leneși, obosiți și de-a dreptul morocănoși.

Prin urmare, un somn suficient și de calitate este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, precum și pentru nivelul de energie și sănătatea generală, în timp ce lipsa somnului ne poate afecta concentrarea, starea de spirit și sistemul imunitar, făcându-ne să ne simțim obosiți și leneși.

Cantitatea de somn de care are nevoie fiecare variază. Experții recomandă, de obicei, șapte ore de somn noaptea nu numai pentru a susține sănătatea și bunăstarea generală, ci și pentru a ne simți mai energici. Cei care au probleme cu relaxarea sunt sfătuiți să-și impună o rutină a somnului și să mențină camera răcoroasă – nu rece – pe timpul nopții. Odihna într-o cameră prea caldă sau prea rece perturbă somnul și riscăm să ne trezim a doua zi obosiți.

7. Evitați fumatul!

Fumatul consumă energia organismului provocând insomnie, potrivit specialiștilor de la harvard.edu. Nicotina din tutun este un stimulent care accelerează ritmul cardiac, crește tensiunea arterială și activitatea cerebrală asociată cu starea de veghe. Mai mult decât atât, dependența de fumat poate fi atât de puternică încât să vă treziți pe timpul nopții pentru a trage din țigară.

8. Folosiți cofeina cu măsură, în prima parte din zi

Cofeina ajută la creșterea stării de alertă, așa că o ceașcă de cafea dimineața este de natură să ascută mintea. Dar pentru a obține efecte energizante cofeina trebuie folosită cu măsură. Băuturile care conțin cofeină, consumate în cantități mari și după ora 14.00, pot provoca insomnie.

