10.6 C
Craiova
joi, 29 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinSteven Seagal își vinde vila din Moscova

Steven Seagal își vinde vila din Moscova

De Daniela Moise

Actorul Steven Seagal și-a scos la vânzare vila dintr-o suburbie elitistă din vestul Moscovei, pentru 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,5 milioane de dolari).

Casa, proiectată într-un stil clasic american modern, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi. Zona găzduiește și reședința președintelui Vladimir Putin din Novo-Ogaryovo, unde acesta a locuit în timpul primului său mandat prezidențial, la începutul anilor 2000.

Clădirea principală include trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă şi un garaj. Terenul include, de asemenea, o casă de oaspeţi cu o baie turcească şi un foişor cu zonă pentru grătar.

Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016 şi a cumpărat proprietatea în 2019 pentru 80-100 de milioane de ruble (aproximativ 1-1,3 milioane de dolari la momentul respectiv). El nu locuieşte în această reşedinţă. Vânzarea ar fi legată de mutarea proprietarului într-o altă casă de ţară.

Citeşte şi: Români arestați în Italia, după ce au furat de la firmele de curierat și vândut la negru mărfuri de 200.000 de euro

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA