Steven Seagal își vinde vila din Moscova

Actorul Steven Seagal și-a scos la vânzare vila dintr-o suburbie elitistă din vestul Moscovei, pentru 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,5 milioane de dolari).

Casa, proiectată într-un stil clasic american modern, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi. Zona găzduiește și reședința președintelui Vladimir Putin din Novo-Ogaryovo, unde acesta a locuit în timpul primului său mandat prezidențial, la începutul anilor 2000.

Clădirea principală include trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă şi un garaj. Terenul include, de asemenea, o casă de oaspeţi cu o baie turcească şi un foişor cu zonă pentru grătar.

Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016 şi a cumpărat proprietatea în 2019 pentru 80-100 de milioane de ruble (aproximativ 1-1,3 milioane de dolari la momentul respectiv). El nu locuieşte în această reşedinţă. Vânzarea ar fi legată de mutarea proprietarului într-o altă casă de ţară.

