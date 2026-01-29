Români arestați în Italia, după ce au furat de la firmele de curierat și vândut la negru mărfuri de 200.000 de euro

Trei români au fost arestați la Milano pentru furt calificat și primirea de bunuri furate de la companii de logistică, anunță presa din peninsulă.

Ancheta a început după ce, între 2 și 3 noiembrie 2024, a avut loc un furt la o companie de logistică din Lainate, de lângă Milano. Persoane necunoscute au furat diverse bunuri, inclusiv parfumuri și cosmetice, cu o valoare estimată de 200.000 de lire sterline.

Jaful a fost comis folosind o dubă care tocmai fusese furată de la sediul unei cunoscute companii de transport maritim.

După ce furau bunurile, membrii bandei le depozitau în garaje private din Milano și apoi le distribuiau între diferiți complici italieni și străini, care erau responsabili de primirea bunurilor furate și de revânzarea acestora.

Mai multe alte persoane sunt anchetate, dar rămân deocamdată în libertate.

Au furat și 200 de friteuze cu aer cald

Pe lângă furtul de parfumuri și cosmetice din Lainate, același grup a fost acuzat de furtul a 200 de friteuze cu aer cald. Acestea au fost furate dintr-o remorcă parcată la centrul logistic din Landriano, iar grupul a fost acuzat și de tentativa de furt de la un important producător de jucării și produse pentru copii din Arcore.

Un român de 50 de ani a fost arestat preventiv, iar o româncă de 47 de ani e în arestul la domiciliu, ambii fiind suspectați de furt calificat și tăinuire. Un al treilea suspect, de 40 de ani și încă în libertate, a fost plasat în arest la domiciliu.

Bunurile furate erau rapid sortate și revândute, generând o cifră de afaceri considerabilă. Banda viza companii de logistică și transport, lovind în mai multe localități din provincia Milano și din afara acesteia.

